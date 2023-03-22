Герасимчук: РФ має п'ять сценаріїв викрадення дітей

Як і навіщо РФ викрадає українських дітей, а також як їх повертають на підконтрольну Україні територію - про це в інтерв'ю DW розповіла уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ вивезли з України тисячі дітей в Росію. DW поговорила з уповноваженою президента України з прав дитини Дар'єю Герасимчук про відповідальних за викрадення українських дітей, сценарії, за якими діє Росія, та алгоритм дій повернення дітей на підконтрольну уряду територію України.

DW: Пані Герасимчук, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової через підозру у викраденні українських дітей до Росії. На вашу думку, лише вони винні? Хто ще має понести відповідальність?

Дар'я Герасимчук: До цього має стосунок велика кількість людей. Зокрема, представники місцевої влади в різних регіонах Росії, які приймають таких дітей. Всі відеодокази, які залишають представники державної влади РФ, документуються Офісом генпрокурора України і передаються слідчим МКС. Тому, я думаю, цей список (підозрюваних. - Ред.) буде розширюватися. Видача ордера на арешт Путіна і Бєлової - історична подія і перший крок до визнання геноциду українського народу через викрадення дітей. Адже відповідно до положень статті другої Конвенції про запобігання злочину геноциду 1948 року, статті шостої Римського статуту Міжнародного кримінального суду та статті 442 Кримінального кодексу України, насильницька передача дітей з однієї групи до іншої з метою знищення національної, етнічної чи расової групи - це складова злочину геноциду.

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Тобто ви ввадаєте, що РФ викрадає українських дітей, щоб зробити з них росіян?

Так, росіяни хочуть поповнити свою націю українськими дітьми. Всі їхні дії свідчать, що повертати дітей не планується. РФ пришвидшила процедури усиновлення та зміни громадянства, надає безкоштовне навчання для дітей з України. Більше того, росіяни здійснюють відбір дітей, проводячи так звані медичні огляди, на яких ділять дітей по категоріях. Тобто вони хочуть відібрати найздоровіших і поповнити свою націю за рахунок українських дітей.

Марії Львова-Бєлова торік заявила, що з Маріуполя до Підмосков'я було переправлено 30 дітей, які спочатку негативно відгукувалися про Володимира Путіна, а коли дітей віддали до російських сімей ставлення дітей до РФ нібито змінилося на протилежне. Чи відомо щось про долю цих дітей?

Вона ж навіть заявила, що одну дитину з Маріуполя усиновила. Це визнання незаконного усиновлення. Доля цих дітей невідома. Більше того, ми не впевнені, що імена та вік, які озвучує російська омбудсменка, справжні. Ми не бачили цих дітей.

МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна через підозру у викраденні дітей з України Фото: The Kremlin Moscow/SvenSimon/picture alliance

На вашу думку, такі дії Росії сплановані, чи вони діють ситуативно?

Росія з самого початку вторгнення в Україну мала чіткий план, що робити з українськими дітьми. Його реалізацію вона почала ще в 2014 році після анексії Криму. Росіяни змінювали громадянство дітей і створили так званий "потяг надії", яким громадяни РФ добиралися до Криму для незаконного усиновлення дітей. Нині ж Росія має щонайменше п'ять сценаріїв викрадення дітей. Такого висновку ми дійшли після аналізу шляху 308 дітей, яких вдалося повернути батькам на підконтрольній території України.

Про які сценарії викрадення дітей Росією йдеться?

У першому сценарії росіяни розлучають дітей з родиною під час так званих фільтраційних заходів. Батьків безпідставно затримують, а дітей просто забирають. Був випадок, коли батька трьох дітей затримали і йому вдалося звільнитися лише через три місяці. За цей час діти вже були в Росії, але нам вдалося возз'єднати сім'ю. За другого сценарію росіяни вбивають батьків, а потім забирають дітей. Під час третього сценарію дітей забирають безпосередньо з біологічної родини. Інколи це виходить шляхом позбавлення батьківських прав. Зазвичай такий захід застосовують до "незручних батьків", які не хочуть співпрацювати з окупаційною владою. Четвертий сценарій - коли росіяни не дають нам змоги забрати дітей із закладів інституційного догляду, які потрапили під окупацію. Жодного разу Росія не погоджувала гуманітарних коридорів для вивезення цих дітей. Натомість їх викрадають. З початку повномасштабного вторгнення викрадено дітей з чотирьох закладів, але з двох ми змогли їх повернути.

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Останній, п'ятий, сценарій, найбільш поширений. Спочатку росіяни створюють непридатні для проживання дітей умови на окупованих територіях. А потім пропонують батькам віддати дитину на нібито оздоровлення у відпочинкові табори у РФ. З цього табору діти не повертаються, їх переміщують без погодження батьків. Деякі діти, яких нам вдалося повернути, перебували в таких таборах понад рік.

А як вдається повертати дітей? Чи є якийсь алгоритм дій?

Для того, щоб розшукати та повернути дитину, потрібно знати, кого шукати. Саме тому було створено єдину державну платформу "Діти війни", яка містить актуальну інформацію та персональні дані дітей, які постраждали внаслідок війни Росії. Водночас росіяни максимально приховують наших дітей: переміщують, намагаються змінити імена тощо. Тому процедура пошуку дуже складна, особливо маленьких дітей, які не пам'ятають, звідки вони. Дуже важливий момент - чи має розшукувана дитина родичів на підконтрольній території України, які можуть оформити опіку і поїхати її забрати за підтримки держави. Деталі, маршрути чи сценарії повернення дітей я озвучити не можу. Адже якщо ми обговоримо хоча б один сценарій, то наступного разу він вже не спрацює. Загалом над поверненням дітей працює велика державна команда.

Які актуальні дані щодо кількості викрадених дітей?

Всі свіжі дані оновлюються щоранку на порталі "Діти війни". Станом на сьогодні кількість депортованих та примусово переміщених дітей становить 16226. Це не просто цифра, а поіменний список, який складено із заяв батьків, родичів, місцевої влади або свідків. Ця інформація перевіряється відповідними органами, і по кожній дитині заводиться справа. Тобто це зафіксовані дані. Але частина території України перебуває в окупації, і ми не маємо туди доступу, тому лише після деокупації громадяни можуть сповістити, кого і коли викрадено. Тож мова може йти про декілька сотень тисяч викрадених дітей. Російська влада заявляє в медіа про так звану "евакуацію" 744 тисяч українських дітей. Але ця цифра жодними списками чи персональними даними не підтверджується, тому ми вважаємо її недостовірною.

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Представник Росії в ООН Василь Небензя нещодавно заявив, що, вивозячи дітей з території України, російська влада хотіла "вберегти їх від небезпеки, яку можуть нести воєнні дії", і що РФ готова повернути їх в Україну, коли там буде безпечно. Це так ордер на арешт Путіна діє чи як пояснити такі заяви?

Це ще одне підтвердження вивезення Росією українських дітей. Якби це була дійсно евакуація, то дітей відразу мали б повернути на підконтрольну Україні територію або в треті країни.

Діти у підвалах Бахмута To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video