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Евакуйований із зони бойових дій хлопчик. Листопад 2022
Евакуйований із зони бойових дій хлопчик. Листопад 2022Фото: Anatolii Stepanov/AFP
СуспільствоУкраїна

З Куп'янського району евакують людей через обстріли - ОВА

Роман Губа
2 год. тому

Евакуйованим з Куп'янського району Харківщини надають допомогу та безкоштовне житло, стверджує обласна влада.

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Через активні бойові дії в Харківській області зараз відбувається обов'язкова евакуація Куп'янського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, Куп'янський напрямок наразі є "найгарячішим", оскільки там проходить лінія фронту і російські військові постійно атакують позиції ЗСУ.

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Житомир готовий прийняти 500 родин

Як розповів Синєгубов, всі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

Зокрема, Житомир готовий прийняти та розмістити понад 500 сімей з дітьми з Куп’янського району. "Евакуація безкоштовна. Надається проживання також безкоштовно. Може йтися тільки про оплату комунальних послуг", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону у суботу, 11 березня. Евакуація проводиться спільними зусиллями ОВА та волонтерів.

 "Житомир готовий прийняти понад 500 родин із дітьми та розмістити їх у досить комфортних умовах", - зазначив Синєгубов.

Кабмін України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обов'язкова примусова евакуація дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків або іншого законного представника.  Наразі під критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут. 

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