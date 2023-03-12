З Куп'янського району евакують людей через обстріли - ОВА

Через активні бойові дії в Харківській області зараз відбувається обов'язкова евакуація Куп'янського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, Куп'янський напрямок наразі є "найгарячішим", оскільки там проходить лінія фронту і російські військові постійно атакують позиції ЗСУ.

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Житомир готовий прийняти 500 родин

Як розповів Синєгубов, всі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

Зокрема, Житомир готовий прийняти та розмістити понад 500 сімей з дітьми з Куп’янського району. "Евакуація безкоштовна. Надається проживання також безкоштовно. Може йтися тільки про оплату комунальних послуг", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону у суботу, 11 березня. Евакуація проводиться спільними зусиллями ОВА та волонтерів.

"Житомир готовий прийняти понад 500 родин із дітьми та розмістити їх у досить комфортних умовах", - зазначив Синєгубов.

Кабмін України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обов'язкова примусова евакуація дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків або іншого законного представника. Наразі під критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

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