 Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.02.2022

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Політика й суспільство

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео)

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві?

Від початку 2022 року по всій країні зафіксували понад 300 анонімних повідомлень про фейкові мінування

Від початку 2022 року по всій країні зафіксували понад 300 анонімних повідомлень про фейкові мінування

Допоки правоохоронці щоразу перевіряють, наскільки реальна небезпека, наприклад, після повідомлення про нібито мінування, школярі та вчителі можуть зробити свій внесок - подбати про власну безпеку, сумлінно запам’ятовуючи алгоритм дій та тренуючись на випадок небезпеки. Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.  

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Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.  

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