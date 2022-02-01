Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві?
Від початку 2022 року по всій країні зафіксували понад 300 анонімних повідомлень про фейкові мінування
Допоки правоохоронці щоразу перевіряють, наскільки реальна небезпека, наприклад, після повідомлення про нібито мінування, школярі та вчителі можуть зробити свій внесок - подбати про власну безпеку, сумлінно запам’ятовуючи алгоритм дій та тренуючись на випадок небезпеки. Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.
Посольства деяких країн Заходу евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів зі США, Німеччини, Данії та Австралії, як вони оцінюють ситуацію та чи спакували валізи.
Ентоні Блінкен, Анналена Бербок, Мелані Жолі... Марафон переговорів з Росією та візитів високопосадовців з Німеччини, США та країн НАТО в Україну триває. Чи вдасться уникнути ескалації на українських кордонах?