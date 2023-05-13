  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Italien | Besuch Wolodymyr Selenskyj in Rom
Фото: Vatican News/AP Photo/picture alliance
ПолітикаВатикан

Папа Римський Франциск прийняв Володимира Зеленського

Олександр Куницький
18 хв. тому

Перебування президента України в Італії та Ватикані відбувається з дотриманням найвищих заходів безпеки.

https://p.dw.com/p/4RJGh

Глава Римо-католицької церкви неодноразово заявляв, що прагне використати будь-яку можливість для сприяння миру в Україні. У суботу, 13 травня, він прийняв у Ватикані президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Перед цим президент України зустрівся з президентом Італії Серджо Матареллою та очільницею уряду Джорджею Мелоні. Матарелла заявив, що Італія підтримує Україну. Пізніше джерела в президентському палаці повідомили, що Матарелла пообіцяв своєму гостю, серед іншого, подальшу військову та фінансову допомогу для захисту від російських окупаційних сил. Зеленський написав у Twitter, що це був важливий візит для наближення перемоги України.

Перебування Зеленського в Італії та Ватикані супроводжується дотриманням найвищих заходів безпеки, повідомляють італійські ЗМІ. У країні встановлено безпольотну зону, працюють сапери, гелікоптери та снайпери. Опівдні Ватикан закрив доступ на площу Святого Петра. Відвідування базиліки Святого Петра  можливе, але з більш інтенсивними перевірками безпеки і перенесеннням виходу. 

Папа Франциск помолився за "мученицьку Україну"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Italien | Besuch Wolodymyr Selenskyj in Rom

Папа Римський Франциск прийняв Володимира Зеленського

Політика18 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео

Суспільство23 год. тому02:06 хв.
Ракета SCALP/Storm Shadow на заводі виробника у французькому Бурзі

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Конфлікти12 травня 2023 р.
Танки Leopard 2, передані українській армії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

Конфлікти12 травня 2023 р.
На вечорі українсько-німецької дружби в Аахені, 5 травня

В Аахені вшановують українську культуру

В Аахені вшановують українську культуру

Культура12 травня 2023 р.
Стамбул

Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Політика12 травня 2023 р.
Пошкоджені обстрілами російських військ будинки в Нікополі

Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС

Нікополь - життя під обстрілами навпроти окупованої ЗАЕС

Конфлікти12 травня 2023 р.
На головну сторінку