Папа Римський Франциск прийняв Володимира Зеленського

Глава Римо-католицької церкви неодноразово заявляв, що прагне використати будь-яку можливість для сприяння миру в Україні. У суботу, 13 травня, він прийняв у Ватикані президента України Володимира Зеленського.

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Перед цим президент України зустрівся з президентом Італії Серджо Матареллою та очільницею уряду Джорджею Мелоні. Матарелла заявив, що Італія підтримує Україну. Пізніше джерела в президентському палаці повідомили, що Матарелла пообіцяв своєму гостю, серед іншого, подальшу військову та фінансову допомогу для захисту від російських окупаційних сил. Зеленський написав у Twitter, що це був важливий візит для наближення перемоги України.

Перебування Зеленського в Італії та Ватикані супроводжується дотриманням найвищих заходів безпеки, повідомляють італійські ЗМІ. У країні встановлено безпольотну зону, працюють сапери, гелікоптери та снайпери. Опівдні Ватикан закрив доступ на площу Святого Петра. Відвідування базиліки Святого Петра можливе, але з більш інтенсивними перевірками безпеки і перенесеннням виходу.