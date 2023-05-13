Мелоні: Несправедливий мир не може нав'язуватися Україні

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла Києву не зупинятися у наданні підтримки. Несправедливий мир не може нав'язуватися Україні, додала вона.

Несправедливий мир не може нав'язуватися Україні, адже це було б небезпечно для безпекової ситуації в Європі, заявила у суботу, 13 травня, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Римі.

"Жоден несправедливий мир не може нав'язуватися Україні. До миру не можна прийти з поразкою, здачею (територій - Ред.) України. Це було б дуже небезпечно для миру в Європі і прецедентом для всіх країн світу. До миру ми прийдемо лише тоді, коли РФ перестане вести воєнні дії. Ми продовжуємо звертатися до Москви з вимогою вивести війська з України", - сказала вона.

Також Італія, за словами Мелоні, підтримує українську формулу миру і визнає "справедливе бажання України вступити у ЄС". "Ми підтримуємо це. В Україні ведеться боротьба за захист європейських цінностей, саме тому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата України для вступу в ЄС", - наголосила вона, зазначивши на готовності Італії надавати підтримку Києву на шляху проведення реформ.

Мелоні пообіцяла не зупинятися у наданні підтримки Україні та запровадженні санкцій проти РФ.

Зеленський: РФ силою вивезла з України 19393 дитини

Своєю чергою Зеленський подякував Італії за прихисток українських біженців, допомогу Україні та візит лідерів Італії до України. Він запросив усіх політиків та громадян Італії відвідати Україну, щоб "побачити, що наробила одна людина - Путін".

Також Зеленський наголосив на важливості реалізацію формули миру, окремо наголосивши на одному з її пунктів - щодо повернення в Україну усіх українців з території РФ. "Тисячі українських дітей вивезені силою на територію держави-агресорки. Достеменно відомо про 19393 дитини. Це конкретика з іменами та прізвищами, коли вони були вивезені", - сказав він і наголосив, що реальне число може бути більшим. "Щонайменше 200 тисяч дітей перебувало на територіях, які окупувала РФ. Тому ми не знаємо про долі цих діточок", - зазначив Зеленський.

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Крім того, український лідер повідомив про ухвалені з Мелоні "дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", не уточнивши, про що саме йдеться.

Зустрічі Зеленського в Римі

Перед зустріччю з Мелоні у Римі Зеленський також зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Глави держав на час цієї публікації не робили жодних заяв для преси.

Після зустрічі з Мелоні Зеленський має намір зустрітися з Папою Римським Франциском. Український лідер до цього бачився з понтифіком 2020 року у Ватикані, а з початку повномасштабної війни глави Святого престолу та української держави провели кілька телефонних розмов.

Раніше повідомлялося, що з Італії президент України вирушить до Німеччини. На 14 травня запланована зустріч Зеленського в Берліні з федеральним канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), і того ж дня в Ахені - отримання від імені українського народу найстарішої в Європі Міжнародної премії Карла Великого.