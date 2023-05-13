Зеленський прибув у Рим для зустрічі з Мелоні і Папою

У програмі візиту Зеленського до Італії - зустріч із президентом цієї країни Серджо Маттареллою, прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні та Папою Римським.

Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув до Риму, повідомив президент України у своєму Twitter. Серед пунктів програми візиту українського лідера - переговори з президентом Італії Серджо Маттареллою, прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні та Папою Римським Франциском.

"Важливий візит для наближення перемоги України!", - написав він.

Мелоні в лютому вже зустрічалася із Зеленським у Києві. А понтифік у зв'язку з війною, розв'язаною Росією, неодноразово заявляв, що має намір використовувати "будь-яку можливість для зміцнення миру".

Зеленського очікують у Німеччині

Раніше повідомлялося, що з Італії Зеленський вирушить до Німеччини. На неділю, 14 травня, заплановано його зустріч у Берліні з федеральним канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) і президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром (Frank-Walter Steinmeier), і того самого дня в Аахені - отримання від імені українського народу найстарішої в Європі Міжнародної премії імені Карла Великого.

Однак через витік інформації про деталі першої після початку війни поїздки Зеленського до Німеччини цей візит залишається під питанням.