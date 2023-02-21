Мелоні: Питання передачі Києву літаків поки не розглядалося

Під час першого візиту до України прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла Києву шостий пакет військової допомоги. Однак питання передачі Україні літаків поки не розглядалося, додала вона.

Італія поки не розглядала питання передачі Україні бойових літаків, заявила у вівторок, 21 лютого, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Коли триває напад, вся зброя - оборонна. Нині питання про відправку літаків не стоїть, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами", - сказала вона. За словами Мелоні, увагу зосереджено на системах протиповітряної оборони, а саме: SAMP/T, Spada, Skyguard, які увійдуть в новий пакет військової допомоги Україні. "На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури", - зазначила вона, запевнивши, що Італія продовжить надавати Україні всебічну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Також італійська прем'єрка зазначила, що її країна може відіграти провідну роль у відновленні зруйнованої української інфраструктури.

Мелоні: Україна вже виграла битву

Розпочавши повномасштабне вторгнення, РФ недооцінила "героїчну реакцію українського народу, готового зробити все необхідне для захисту своєї свободи, суверенітету та ідентичності", наголосила Мелоні, додавши, що в "очах усього світу Україна вже виграла битву за утвердження своєї ідентичності".

При цьому вона порівняла боротьбу України із зародження італійської держави. "Був час, коли говорили, що Італія була лише географічним висловом. Але в період Рісорджіменто (період боротьби за політичне об'єднання Італії - Ред.) вона виявилася нацією. Хтось сказав, що Україну легко нагнути, бо вона не була нацією. Але своїм вмінням боротися ви довели, що ви надзвичайна нація", - зазначила вона.

Зеленський: На ядерні погрози Путіна вже ніхто не звертає уваги

Своєю чергою Зеленський наголосив, що новий пакет військової допомоги з боку Італії буде потужним. "Ми справді отримаємо SAMP/T - серйозні системи ППО, дороговартісні ракети", - сказав він. Також український лідер подякував Італії за намір організувати у Римі конференції з відновлення України за участю італійського бізнесу.

Крім того, Зеленський прокоментував погрози російського президента Володимира Путіна відновити випробування ядерних озброєнь.

"Ця людина (Путін - Ред.) спершу ухвалила рішення, що будуть якісь залякування, а після пов'язала це з якимись меседжами від США тощо. Мені здається, це постійно відбувається. Серйозно на них уже ніхто не звертає уваги", - сказав він. При цьому Зеленський наголосив, що представники Кремля "вже спілкуються як терористи".

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Прем'єрка Італії відвідала Бучу та Ірпінь

Під час своєї поїздки в Україну Мелоні зранку відвідала Бучу та Ірпінь, що стали символами звірств проти українського цивільного населення під час російського вторгнення. У Бучі Мелоні поклала квіти на одному з масових поховань, віддавши шану пам'яті цивільним жертвам російського вторгнення. Після цього вона запевнила українську владу: "Ви не самі". "Ви можете розраховувати на Італію, ми з вами від самого початку і будемо з вами до кінця. З вами вся наша підтримка", - сказала очільниця італійського уряду, яку цитує інформагенція Ansa.

Перебуваючи в Ірпені, Мелоні прокоментувала почуте й побачене: "Це зовсім інше, (...) бачити, як безпричинно руйнуються людські життя, це варто побачити".

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