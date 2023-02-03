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Зенітний ракетний комплекс SAMP/T
Франція і Італія завершили технічні переговори про постачання Україні ЗРК SAMP/TФото: Alexandra Wey/KEYSTONE/picture alliance
ПолітикаФранція

Париж і Рим завершили переговори про постачання Києву SAMP/T

Степан Смишляєв
2 год. тому

Очікується, що цей зенітний ракетний комплекс буде розгорнутий в Україні навесні. Італія та Франція замовлять до нього 700 ракет Aster-30.

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Франція і Італія завершили технічні переговори щодо спільного постачання Україні зенітного ракетного комплексу SAMP/T навесні. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомило міністерство оборони Франції, пише Reuters.

"Це (отримання SAMP/T - Ред.) дозволить Україні захищатися від російських безпілотників, ракет і авіаційних атак завдяки охопленню значної частини території України", - йдеться в заяві міністерства за підсумками переговорів міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню з італійським колегою Гвідо Крозетто.

Напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні спрогнозував, що SAMP/T буде розгорнутий в Україні "впродовж семи-восьми тижнів". Наприкінці січня ЗМІ повідомляли, що Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30вартістю два мільярди євро до цього ЗРК для передачі Україні.

SAMP/T може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети, зауважує Reuters. Також, за словами експертів, ця ЗРК може перехоплювати ракети Х-22, одну з яких війська РФ запустили по житловому будинку в Дніпрі.

Читайте також: Постачання Україні системи ППО з Італії затримується через "технічні проблеми"

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