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Джорджа Мелоні
Фото: Andreas Solaro/AFP
ПолітикаІталія

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні прибула до України

Степан Смишляєв
36 хв. тому

У Києві Джорджа Мелоні планує провести переговори з Володимиром Зеленським. Очікується, що вона оголосить про новий пакет військової допомоги Україні.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок, 21 лютого, прибула до Києва, де планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє AFP.

Очікується, що під час візиту Мелоні оголосить про шостий пакет військової допомоги та передачу разом із Францією системи протиповітряної оборони SAMP/T.  Від початку повномасштабної війни Росії проти України Італія надала Україні п'ять партій військової допомоги, до яких входили як летальні, так і нелетальні засоби.

На початку лютого Італія та Франція завершили технічні переговори щодо спільної передачі Україні SAMP/T навесні. До того ЗМІ повідомляли, що Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30 на два мільярди євро до SAMP/T.

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Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні прибула до України

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