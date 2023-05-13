Вперше з початку війни Зеленський прибуде до Берліна

Про візит Зеленського до Берліна ЗМІ повідомляли раніше. Утім, розголошення раніше конфіденційних даних, пов'язаних з візитом президента України до Німеччини, розслідує німецька поліція.
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Президент України Володимир Зеленський прибуде до Німеччини в неділю , 14 травня, вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Інформацію про відвідання Зеленським Німеччини в урядових колах в Берліні підтвердили DPA 13 травня.
Нагадаємо, що на початку травня у німецьких ЗМІ з'явилася інформація про ймовірний візит Зеленського до Німеччини. Відтоді розголошення конфіденційних даних, пов'язаних з візитом Зеленського до Німеччини, розслідує німецька поліція.
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