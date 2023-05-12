Зеленський збирається зустрітися з Папою у Ватикані - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Риму, а також зустрітися з Папою Римським Франциском у Ватикані, повідомляють ЗМІ. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість візиту до Риму на вихідних. Там він може зустрітися з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, а також бути прийнятим Папою Римським Франциском у Ватикані. Про це ввечері в четвер, 11 травня, повідомило італійське інформаційне агентство ANSA , згодом цю інформацію підтвердили джерела міжнародної агенції Reuters .

Офіційно візит не підтверджений. Українська сторона не анонсує заздалегідь заплановані поїздки Зеленського в умовах війни з міркувань безпеки.

За даними німецьких ЗМІ, Зеленський відвідає Німеччину 13-14 травня.

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Секретна миротворча місія Ватикану

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський неодноразово закликав країни до миру та пропонував себе у якості посередника. Франциск також заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

27 квітня Папа прийняв у Ватикані українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Прем'єр запросив Франциска відвідати Україну.

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30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у непублічній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України. Високопосадовці у Києві та Москві офіційно не коментують це питання по суті, втім Ватикан наполягає, що вона просувається та сподівається, що невдовзі можна буде розкрити її деталі.

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