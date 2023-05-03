Подоляк про ініціативи Папи: Фінальне рішення за Україною

Намагання Ватикану шукати мирний шлях виходу з війни є нормальними, утім, ключовою тут має бути позиція Києва, кажуть в Офісі президента України про "секретну миротворчу місію" Папи Римського Франциска.
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Лише Україна на даний момент володіє "ключовою суб'єктністю" в питаннях війни і миру. Про це у вівторок, 2 травня, в коментарі DW заявив радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк, коментуючи заяву Папи Римського Франциска про те, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України.
Він нагадав, що періодично серед тих чи інших країн виникають ініціативи щодо мирного врегулювання війни, і це є "абсолютно нормальним", що Ватикан теж "шукає форматів врегулювання". "Але треба враховувати, що ключова суб'єктність в питаннях війни і миру сьогодні належить винятково Україні. Бо це взагалі не про території чи якісь прикордонні непорозуміння. Це війна екзистенційна - Росія абсолютно ненавидить українську державність, вважає українців "зайвими людьми", яких треба нищити в будь-який спосіб", - наголосив радник керівника ОПУ.
Подоляк переконаний, що війна нині набрала таких обертів, що за столом переговорів поки "немає матеріального субстрату для обговорення". Він визнав, що працювати над сценаріями врегулювання конфлікту може будь-хто, але фінальне рішення має бути за Україною.
Подоляк наголошує, що для України є беззаперечно важливим, щоб ініціативи миротворчого характеру починались з об'єктивної оцінки "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським, і особливо з її першого пункту - категоричного відводу всіх російських військ за межі кордонів України. "Це єдиний можливий початок будь-якого переговорного процесу. Всі інші пропозиції вже на старті будуть виглядати як відверті фікції чи як спроби забезпечити росіянам паузу перед наступним етапом війни", - переконаний радник керівника ОПУ.
Він також вважає неможливим домовитись з президентом РФ Володимиром Путіним. "І той, хто думає інакше, наражає себе на величезну небезпеку. Особисті якості Путіна не дозволяють йому реалістично дивитись на оточуючий світ. В нього абсолютно викривлений світогляд, в якому тотально домінує жадоба до знищення інакомислення, опонентів, чужої суб'єктності", - зауважив Полодяк.
Він впевнений, що Росія взагалі не бажає йти на жодні компроміси, адже в такому випадку вона втрачає головний чинник своєї зовнішньої політики - домінування через страх, погрози й силу. "Тому домовленості з Росією, які не підкріплено силою - жорсткими санкціями та зброєю - не матимуть жодних позитивних наслідків", - зазначив радник керівника ОПУ.
Подоляк також розповів, якою, на його думку, могла би бути оптимальна та єдино можлива місія понтифіка у війні РФ проти України. На його переконання, представники курії та дипломати у Москві могли б насамперед зайнятися питанням українських військових і цивільних полонених, а також депортованих дітей. "Умови перебування, юридичні складові, можливості обміну та повернення, лікування, інше. Священики завжди мали ексклюзивне право навідуватися у місця позбавлення волі", - зазначив Подоляк.
Він нагадав, що Ватикан уже не вперше вдається до "дивних способів" продемонструвати "мир між братськими народами". "Наприклад, коли українку поставили у ряд з росіянкою нести хрест у Римі. Це точно не потрібно робити. Конфлікту це не вирішує, війну точно не зупиняє, невмотивовану агресію Росії та її прагнення до масових вбивств не знімає, а лише відволікає увагу від основного порядку денного - Росія щодня скоює зумисні масштабні воєнні злочини", - переконаний Подоляк.
Натомість, на його думку, було би набагато краще продовжувати "фіксувати увагу демократичних спільнот на тому, що робиться для повернення в світ міжнародного права, для покарання відвертих злочинців, для гуманітарної допомоги жертвам агресії".
Нагадаємо, Папа Римський Франциск 30 квітня заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України. "Існує місія, яка зараз проводиться, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її, - сказав понтифік. - Гадаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття. Це нелегко".