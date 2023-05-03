Подоляк про ініціативи Папи: Фінальне рішення за Україною

Намагання Ватикану шукати мирний шлях виходу з війни є нормальними, утім, ключовою тут має бути позиція Києва, кажуть в Офісі президента України про "секретну миротворчу місію" Папи Римського Франциска.

Лише Україна на даний момент володіє "ключовою суб'єктністю" в питаннях війни і миру. Про це у вівторок, 2 травня, в коментарі DW заявив радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк, коментуючи заяву Папи Римського Франциска про те, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України.

Він нагадав, що періодично серед тих чи інших країн виникають ініціативи щодо мирного врегулювання війни, і це є "абсолютно нормальним", що Ватикан теж "шукає форматів врегулювання". "Але треба враховувати, що ключова суб'єктність в питаннях війни і миру сьогодні належить винятково Україні. Бо це взагалі не про території чи якісь прикордонні непорозуміння. Це війна екзистенційна - Росія абсолютно ненавидить українську державність, вважає українців "зайвими людьми", яких треба нищити в будь-який спосіб", - наголосив радник керівника ОПУ.

Михайло Подоляк Фото: DW

Подоляк переконаний, що війна нині набрала таких обертів, що за столом переговорів поки "немає матеріального субстрату для обговорення". Він визнав, що працювати над сценаріями врегулювання конфлікту може будь-хто, але фінальне рішення має бути за Україною.

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"Формула миру" Зеленського - ключова

Подоляк наголошує, що для України є беззаперечно важливим, щоб ініціативи миротворчого характеру починались з об'єктивної оцінки "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським, і особливо з її першого пункту - категоричного відводу всіх російських військ за межі кордонів України. "Це єдиний можливий початок будь-якого переговорного процесу. Всі інші пропозиції вже на старті будуть виглядати як відверті фікції чи як спроби забезпечити росіянам паузу перед наступним етапом війни", - переконаний радник керівника ОПУ.

Він також вважає неможливим домовитись з президентом РФ Володимиром Путіним. "І той, хто думає інакше, наражає себе на величезну небезпеку. Особисті якості Путіна не дозволяють йому реалістично дивитись на оточуючий світ. В нього абсолютно викривлений світогляд, в якому тотально домінує жадоба до знищення інакомислення, опонентів, чужої суб'єктності", - зауважив Полодяк.

Він впевнений, що Росія взагалі не бажає йти на жодні компроміси, адже в такому випадку вона втрачає головний чинник своєї зовнішньої політики - домінування через страх, погрози й силу. "Тому домовленості з Росією, які не підкріплено силою - жорсткими санкціями та зброєю - не матимуть жодних позитивних наслідків", - зазначив радник керівника ОПУ.

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Поради Ватикану

Подоляк також розповів, якою, на його думку, могла би бути оптимальна та єдино можлива місія понтифіка у війні РФ проти України. На його переконання, представники курії та дипломати у Москві могли б насамперед зайнятися питанням українських військових і цивільних полонених, а також депортованих дітей. "Умови перебування, юридичні складові, можливості обміну та повернення, лікування, інше. Священики завжди мали ексклюзивне право навідуватися у місця позбавлення волі", - зазначив Подоляк.

Він нагадав, що Ватикан уже не вперше вдається до "дивних способів" продемонструвати "мир між братськими народами". "Наприклад, коли українку поставили у ряд з росіянкою нести хрест у Римі. Це точно не потрібно робити. Конфлікту це не вирішує, війну точно не зупиняє, невмотивовану агресію Росії та її прагнення до масових вбивств не знімає, а лише відволікає увагу від основного порядку денного - Росія щодня скоює зумисні масштабні воєнні злочини", - переконаний Подоляк.

Натомість, на його думку, було би набагато краще продовжувати "фіксувати увагу демократичних спільнот на тому, що робиться для повернення в світ міжнародного права, для покарання відвертих злочинців, для гуманітарної допомоги жертвам агресії".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 30 квітня заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України. "Існує місія, яка зараз проводиться, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її, - сказав понтифік. - Гадаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття. Це нелегко".

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