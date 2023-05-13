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Володимир Зеленський у Римі 13 травня 2023 року
Володимир Зеленський у Римі 13 травня 2023 рокуФото: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Україні не потрібні посередники

Олена Перепадя
17 хв. тому

В інтерв'ю італійським ЗМІ після аудієнції у Папи Римського президент України заявив, що з Путіним домовлятися не можна.

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Україні не потрібні посередники, заявив Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, під час свого візиту до Рима телеканалу RAI, коментуючи ініціативу Ватикану щодо допомоги у мирному процесі.

"За усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники. Нам потрібен справедливий мир. Ми запрошуємо Папу, а також всіх інших лідерів виступити за справедливий мир, але перед цим ми повинні зробити все інше", - цитує Зеленського агенція KNA. Говорячи про можливий мир шляхом переговорів, Зеленський сказав: "З Путіним не можна домовлятися, жодна держава в світі не може цього зробити". "Оскільки війна триває на території України, мирний план може бути тільки українським", - зазначив український президент. 

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Про контрнаступ: "Перші кроки будуть скоро"

Водночас, як зазначається, Зеленський не відповів на запитання про час початку контрнаступу, зазначивши, що "перші кроки будуть скоро".

"Ми дуже серйозно готуємося. Я знаю, що всі мотивовані. Але на жаль, я не можу відповісти на ваше запитання (про терміни контрнаступу. - Ред.), але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує", - сказав він в інтерв'ю італійським ЗМІ. "Ми точно готуємося і будемо це робити. Ми віримо, що перші важливі кроки будуть скоро", - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялось, 13 травня у Ватикані президента України Зеленського прийняв Папа Римський Франциск. У цей же день у Римі він зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою та главою італійського уряду Джорджею Мелоні.

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