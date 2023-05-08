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Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Колишній держсекретар США Генрі КіссінджерФото: Pascal Lauener/REUTERS
ПолітикаУкраїна

WSJ: Київ і Москва можуть почати переговори до кінця року

Дмитро Вачедін
2 год. тому

Політичні еліти США і ЄС схиляються до думки, що шлях до переговорів прокладуть наступ України і посередництво Китаю. Цю думку підтримує і колишній держсекретар США, 99-річний Генрі Кіссінджер.

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Прийдешній український контрнаступ здатний наблизити мирні переговори між Росією та Україною, які можуть відбутися наприкінці 2023 року за посередництва Китаю. Про це в неділю, 7 травня, повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ), посилаючись на думку американських і європейських офіційних осіб. Захід, який раніше скептично ставився до ролі Китаю як посередника, тепер готовий підтримати участь Пекіна в переговорах між Києвом і Москвою, вказує видання.

За словами офіційних осіб, на яких посилається WSJ, це зрушення зумовлене переконанням, що жодна зі сторін не може продовжувати війну нескінченно, і готовність Пекіна відігравати роль у міжнародних мирних переговорах має бути перевірена. Проте співрозмовники WSJ не переконані в тому, що Росія вестиме переговори про припинення вогню за президента Володимира Путіна.

Зі схожою думкою виступив в інтерв'ю CBS колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер. "Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть найвищої точки", - заявив він, уточнивши, що має на увазі "реальні переговори". Кіссінджер також зазначив, що, найімовірніше, погодився б узяти участь у переговорах із Росією - як радник із боку США.

Читайте також: Чи можуть Китай і США допомогти зупинити війну Росії проти України?

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