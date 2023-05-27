Данілов: Україна готова розпочати контрнаступ

Український контрнаступ готовий до початку, стверджує секретар РНБО Олексій Данілов. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний натякає, що уже "прийшов час повертати своє".

Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у відеоінтерв'ю ВВС , яке вийшло в суботу, 27 травня.

Він не назвав дату, але сказав, що наступ з метою відвоювання території у окупаційних російських військ може розпочатися "завтра, післязавтра або через тиждень".

Данілов попередив, що український уряд "не має права на помилку", оскільки це "історична можливість", яку "не можна втратити". На запитання, чи готові Збройні сили України (ЗСУ) до наступу, він відповів: "Ми завжди готові. Так само, як ми були готові захищати свою країну в будь-який час. І це не питання часу".

Секретар РНБО відкинув припущення, що контрнаступ уже розпочався, заявивши, що "знищення російських пунктів управління та російської військової техніки" було завданням ЗСУ з 24 лютого минулого року - відколи Росія почала повномасштабне вторгнення. "У нас немає вихідних під час цієї війни", - сказав він.

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Залужний: Прийшов час повертати своє

Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у суботу відео, на якому зачитується текст-молитва "Благословіть наш рішучий наступ" і йде заклик вступати до лав Збройних сил. "Прийшов час повертати своє", - підписав Залужний відео у Telegram.

Де, коли і як ударить українська армія - один із найбільших секретів. Вважається, що напрямків буде як мінімум два. Головним можливим напрямком удару давно називають Запорізьку область на півдні України. Звідти ЗСУ можуть наступати на анексований Росією Крим, щоби відрізати угруповання армії РФ від наземного постачання.

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