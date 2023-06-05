РФ заявляє про "масштабний наступ" ЗСУ на 5 ділянках фронту

Як стверджують в російському міноборони, Збройні сили України почали нібито неуспішний "великомасштабний наступ" на п'яти ділянках фронту. Київ попереджає про посилення дезінформації щодо контрнаступу України.

Міністерство оборони РФ у ніч на понеділок, 5 червня, заявило про початок "великомасштабного наступу" Збройних сил України (ЗСУ) на п'яти ділянках фронту.

Там стверджують, що від ранку 4 червня Україна розпочала "великомасштабний наступ на п'яти ділянках фронту на південно-донецькому напрямку", але він нібито "успіху не мав".

Українська сторона ніяких подібних заяв не робила.

ЗСУ: Росія готує дезінформацію про контрнаступ

Водночас зранку 5 червня управління стратегічних комунікацій ЗСУ попередило, що російські окупаційні війська активізують свої інформаційно-психологічні операції.

"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає", - йдеться у повідомленні страткому в Telegram.

У ЗСУ кажуть, що для цього Росія має заготовлені відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих і полонених, а також інші фейкові матеріали. Там наголошують, що достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від офіційних спікерів Сил оборони і ЗСУ.

Київ: Оголошення про контрнаступ не буде

Напередодні в міноборони України заявили, що оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде, зазначивши, що "плани люблять тишу". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр супроводила відповідне повідомлення відеороликом, де українські військові закликають до тиші.

Ввечері 4 червня цей ролик з'явився в ефірі декількох кабельних операторів в анексованому Росією Криму, повідомили в Державній прикордонній службі України, зазначивши, що "добрі люди хакнули ТБ трансляції".

Читайте також: На сайт глави РПЦ Кирила хакери поставили молитву за контрнаступ ЗСУ