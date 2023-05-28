На сайт глави РПЦ Кирила хакери поставили молитву за ЗСУ

Невідомі хакери зламали в суботу, 27 травня, сайт резиденції глави Російської православної церкви (РПЦ) Кирила в підмосковному Передєлкіно.

На головній сторінці сайту вони розмістили заголовок "Обійстя патріарха Московського і всієї Русі благословляє контрнаступ ЗСУ". Під ним українською мовою опублікували молитви за Україну та за контрнаступ Збройних сил України.

Відвідувачів сайт закликав підтримати Україну та її військовослужбовців.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України хакери неодноразово зламували російські ресурси та залишали на них звернення.

Так, напередодні річниці вторгнення в низці російських міст по радіо пролунала повітряна тривога - нібито "через загрозу ракетного удару". Такі повідомленні передавали в Тюмені, Воронежі, Нижньому Новгороді, Уфі та в Московській області. Російська влада пояснила їх зламом серверів радіостанцій. А в анексованому Криму окупаційній владі довелося на деякий час припинити мовлення двох радіостанцій, в ефірі яких хакери почали передавати "погрози" від імені начальника Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова. В березні в Криму по радіо транслювали повідомлення про евакуацію населення з півострова.

Восени 2022 року українська "IT-армія" заявила про злам сайту приватної військової компанії "Вагнер". "Усі персональні дані найманців у нас! Кожного ката, вбивцю і ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча!", - йшлося в повідомленні.

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