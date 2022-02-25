Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну

У відповідь на вторгнення російських військ на територію України одне з найвідоміших у світі хакерських угруповань - Anonymous - повідомило, що вона "офіційно оголосила кібервійну уряду Росії". "Колектив Anonymous перебуває в стані кібервійни проти Росії", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter у ніч на п'ятницю, 25 лютого, яке супроводжувалося хештегом #Ukraine.

Пізніше хакери Anonymous заявили, що вивели із ладу сайт російського державного пропагандистського телеканалу RT News.

Перед цим RT повідомив, що сайти телеканалу зазнають DDoS-атак. Крім того, увечері 24 лютого спостерігалися труднощі з доступом до сайтів Кремля, уряду, парламенту РФ, передає видання "Медуза".

Структура ФСБ з кібербезпеки (Національний координаційний центр з комп'ютерних інцидентів, НКЦКІ) оголосила про "критичний" рівень загрози кібератак на російський інформаційний простір через "військову операцію" в Україні, як офіційна Москва називає розв'язану нею війну на території сусідньої держави.

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими військами на багатьох напрямках.

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