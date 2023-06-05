Міноборони: На деяких напрямках переходимо до наступу

Збройні сили України переходять до наступальних дій на деяких напрямках, заявила у понеділок, 5 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", - написала вона у Facebook.

Зокрема, за її словами, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. "Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", - повідомила Маляр.

Також вона додала, що на півдні "тривають бої місцевого значення" й російські окупанти обороняються. За її словами, росіяни так активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

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Раніше у понеділок міноборони РФ заявило, що російським військам вдалося зірвати масштабний наступ українських військ за участю шести механізованих і двох танкових батальйонів на півдні Донецької області. У відповідь на це речник Генерального штабу ЗСУ заявив у коментарі інформагенції Reuters, що не володіє інформацією про цей "масштабний наступ". "Ми не володіємо такою інформацією і не коментуємо будь-які фейки", - заявив представник Генштабу ЗСУ.

Натомість радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав стежити в контексті контрнаступу лише за офіційними новинами з України. До цього закликало також Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ, попередивши, що росіяни розповсюджують щодо контрнаступу фейки.