У Києві спростували повідомлення Москви про "наступ" ЗСУ

У Генштабі ЗСУ запевнили журналістів, що нічого не чули про "масштабний наступ" українських сил у Донецькій області, про що казали в Москві. Тим часом у Зеленського закликали громадян вірити лише офіційній інформації.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) не володіє інформацією про "масштабний наступ", який, за твердженням Росії, Київ розпочав на п'яти ділянках лінії фронту в Донецькій області. Таку заяву зробив у понеділок, 5 червня, речник Генштабу ЗСУ у коментарі інформагенції Reuters.

"Ми не володіємо такою інформацією і не коментуємо будь-які фейки", - заявив представник Генштабу ЗСУ.

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Раніше цього дня міноборони РФ заявило, що російським військам вдалося зірвати масштабний наступ українських військ за участю шести механізованих і двох танкових батальйонів на півдні Донецької області.

Подоляк закликав стежити тільки за офіційними новинами

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав стежити в контексті контрнаступу лише за офіційними новинами з України. "Російські новинні зведення вже давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. Москва вже бере активну участь у відбитті... глобального наступу, якого "поки що не існує", - написав він у Twitter.

"Мільйонна російська армія активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS і ескадрилій F-16. Битва йде, одним словом. Україна уважно спостерігає за цією епічною битвою, хоча і з деяким подивом", - додав Подоляк. Не хотілося б переривати класичну "російську виставу", зазначив він, однак "все ж таки: стежте тільки за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду".

СтратКом ЗСУ застерігає від російських фейків

Так само Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України попередило, що нині росіяни активізовують інформаційно-психологічні операції про український контрнаступ. Приміром, для цього вже підготовлені фейкові фото та відео про підбиту техніку, загиблих та полонених, повідомив Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

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"Увага! СтратКом ЗСУ попереджає. Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції. На російських Telegram-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться в повідомленні.

Також з метою деморалізації українців російські пропагандисти будуть розповсюджувати неправдиву інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. "Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", - зазначили в СтратКомі.

На тлі цього у СтратКомі нагадали, що правдиву інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та Збройних сил України.