  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

З деокупованих сіл Донеччини евакуюють населення - ОВА

Валерій Сааков
15 хв. тому

Серед евакуйованих є люди з інвалідністю. Крім евакуації населення, в звільнених селах Донеччини проводять зачистку, внаслідок чого є полонені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

https://p.dw.com/p/4SUQk
Звільнення села Благодатне Донецької області, 11 червня 2023 року
Українські військові під час деокупації Благодатного, 11 червня 2023 рокуФото: 68th Separate Hunting Brigade 'Oleksy Dovbusha'/Handout/REUTERS

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив про перші результати евакуації мирного населення в нещодавно звільнених населених пунктах Донецької області. 

"Станом на сьогодні, на 18.00, із Благодатногоевакуйовано трьох осіб, усі - дорослі люди. Сторожове - сім осіб, серед яких одна особа з обмеженням руху. Нескучне - одна жінка, також з інвалідністю", - розповів Кириленко в понеділок, 12 червня, в ефірі національного телемарафону, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Кириленка, у звільнених населених пунктах відбувається "зачистка". "Можна сказати, що триває очищення території та виявлення, зокрема й військовослужбовців Російської Федерації, які там залишилися. Є полонені...", - зазначив голова ОВА. Він також розповів, що після "зачистки", буде проведено розмінування "прохідних шляхів", а потім - стабілізаційні заходи, досвід проведення яких вже є з жовтня минулого року, коли Сили оборони України деокупували Святогірськ і Лиман.

Читайте також: Україна звільнила село Новодарівка на Запоріжжі

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ, а згодом і аналітики повідомили про початок українського контрнаступу, хоч у Києву його на той час не анонсували. 10 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні проводяться контрнаступальні заходи, хоч жодних подробиць не навів.

На сьогодні Силам оборони України вдалося під час наступальних дій деокупувати низку населених пунктів Запорізької та Донецької областей.

ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Блінкен сподівається, що успішний контрнаступ ЗСУ змусить Путіна до перемовин

Блінкен вірить, що контрнаступ змусить Путіна до перемовин

Конфлікти59 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чому в берлінському метро звучить повітряна тривога?

Чому в берлінському метро звучить повітряна тривога?

Культура6 год. тому03:07 хв.
Маневри НАТО Air Defender 23

Навчання НАТО Air Defender 23 - виклик для Німеччини

Навчання НАТО Air Defender 23 - виклик для Німеччини

Конфлікти11 год. тому
Макрон, Дуда й Шольц на конференції в Мюнхені, лютий 2023 року

Гарантії безпеки Україні: що обговорять до саміту НАТО

Гарантії безпеки Україні: що обговорять до саміту НАТО

Конфлікти13 год. тому
Дрон Vector, який виробляється для Збройних сил України в Німеччині компанією Quantum Systems

Постачальник БПЛА: Київ бере лише ту допомогу, яка має сенс

Постачальник БПЛА: Київ бере лише ту допомогу, яка має сенс

Технології7 год. тому
external

ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

Конфлікти8 год. тому01:02 хв.
Ukraine Krieg | Ukrainische Soldaten im Oblast Donezk

SIPRI: Війна Росії проти України зробила світ менш безпечним

SIPRI: Війна Росії проти України зробила світ менш безпечним

Конфлікти12 год. тому
На головну сторінку