З деокупованих сіл Донеччини евакуюють населення - ОВА

Серед евакуйованих є люди з інвалідністю. Крім евакуації населення, в звільнених селах Донеччини проводять зачистку, внаслідок чого є полонені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив про перші результати евакуації мирного населення в нещодавно звільнених населених пунктах Донецької області.

"Станом на сьогодні, на 18.00, із Благодатногоевакуйовано трьох осіб, усі - дорослі люди. Сторожове - сім осіб, серед яких одна особа з обмеженням руху. Нескучне - одна жінка, також з інвалідністю", - розповів Кириленко в понеділок, 12 червня, в ефірі національного телемарафону, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Кириленка, у звільнених населених пунктах відбувається "зачистка". "Можна сказати, що триває очищення території та виявлення, зокрема й військовослужбовців Російської Федерації, які там залишилися. Є полонені...", - зазначив голова ОВА. Він також розповів, що після "зачистки", буде проведено розмінування "прохідних шляхів", а потім - стабілізаційні заходи, досвід проведення яких вже є з жовтня минулого року, коли Сили оборони України деокупували Святогірськ і Лиман.

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Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ, а згодом і аналітики повідомили про початок українського контрнаступу, хоч у Києву його на той час не анонсували. 10 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні проводяться контрнаступальні заходи, хоч жодних подробиць не навів.

На сьогодні Силам оборони України вдалося під час наступальних дій деокупувати низку населених пунктів Запорізької та Донецької областей.