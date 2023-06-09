Україна контрнаступала на трьох ділянках фронту - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зафіксували окремі тактичні успіху українських сил у рамках контрнаступальних дій, що тривають з початку тижня. Такі висновки містить оприлюднений увечері четверга, 8 червня, актуальний щоденний огляд ISW з аналізом перебігу війни Росії проти України.

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"Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з неділі, 4 червня. Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів. З 4 червня українські сили досягли тактичних успіхів під час обмежених локальних контратак на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей. Українські сили додатково провели наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня, але на момент цієї публікації, схоже, не досягли успіхів в рамках цього наступу", - йдеться в публікації ISW.

Так само аналітики інституту посилаються на офіційні повідомлення, згідно з якими Україна сформувала 12 спеціальних контрнаступальних бригад, дев'ять з яких оснащені західним озброєнням, а три - наявним. Крім того, автори огляду переконані, що до цих підрозділів "майже напевно" приєднаються досвідчені українські підрозділи, які вже перебувають в режимі очікування. "Схоже, що Україна залучила лише частину великого резерву сил, доступних для проведення контрнаступальних операцій", - виснували аналітики інституту.

Генштаб ЗСУ звітує про тисячу знищених росіян

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у останньому ранковому зведенні, що під час бойових зіткнень за добу з Силами оборони втрати російських окупаційних військ становили понад тисячу осіб особового складу. Також у зведенні Генштабу повідомляють про знищення 10 танків, 24 ББМ, 34 артсистем, 4 РСЗВ, 4 одиниці засобів ППО, 26 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки військ РФ.

Незалежних підтверджень точності наведених Генштабом ЗСУ даних щодо втрат росіян немає.

Київ офіційно початок контрнаступу не оголошував

Україна офіційно не вказувала про початок контрнаступу. У зведенні Генштабу йдеться про те, що "на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії". На решті напрямків ЗСУ звітує про наступальні дії РФ і відбиття атак.

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"У південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "ахмат". Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій. 6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими", - поінформували також у ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні деякі західні ЗМІ повідомили про початок контрнаступу ЗСУ.