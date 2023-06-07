ISW: Каховську ГЕС, імовірно, навмисно підірвала Росія

На думку американських аналітиків Інституту вивчення війни, Росія більше зацікавлена в підриві Каховської ГЕС, ніж Збройні сили України. Пояснення РФ про нібито підрив станції українцями в ISW вважають неправдоподібним.

Підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і подальше затоплення нижньої течії Дніпра більше вигідні Росії, ніж Україні, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія може використати повінь для ускладнення спроб українського контрнаступу", - йдеться в щоденному аналітичному огляді ISW , оприлюдненому в середу, 7 червня.

Натомість Україна, на думку експертів, не має зацікавленості в підриві дамби, адже 80 її населених пунктів опинилися під загрозою затоплення.

Закиди в бік України ISW вважає неправдоподібними

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що дамбу зруйнували Збройні сили України (ЗСУ), щоб перекинути сили з херсонського напрямку на підтримку "невдалих" наступальних операцій в інших місцях і перешкодити Росії скористатися "ослабленою українською обороною" на правому березі Херсонщини. "Це пояснення є неправдоподібним, оскільки обмежені російські сили на лівому березі річки не становлять суттєвої загрози для правого берега", - кажуть в ISW.

У РФ висловлювали занепокоєння тим, що Україна готується форсувати Дніпро та контратакувати східний берег Херсонської області. Втім, як зауважують американські аналітики, відеозаписи від 6 червня свідчать, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра та змусила військових ЗСУ евакуюватися під вогнем російської артилерії.

Водночас на відеокадрах видно також і як російські війська відходять з затоплених позицій. В Інституті вивчення війни припускають, що вони не були готові до повені, яка виникла внаслідок руйнування греблі ГЕС.

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ISW схиляється до версії підриву ГЕС росіянами

"Наразі ISW не може запропонувати остаточну оцінку відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, аргументів і пояснень свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", - сказано в огляді.

Напередодні українська сторона заявила, що підривом Каховської ГЕС війська РФ намагаються перешкодити наступу ЗСУ. Американський телеканал NBC News із посиланням на трьох анонімних співрозмовників, повідомив, що дані розвідки США дають підстави підозрювати Росію в причетності до підриву дамби Каховської ГЕС. За даними каналу, невдовзі цю інформацію можуть розсекретити.

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