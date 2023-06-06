Знищення Каховської ГЕС: як реагують світові політики

Міжнародна спільнота шокована знищенням Каховської ГЕС. Київ наполягає на запровадженні нових санкцій проти Росії та скликає термінове засідання Радбезу ООН.

Руйнування Каховської дамби наражає на небезпеку тисячі цивільних і завдає серйозної шкоди довкіллю, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, коментуючи підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) росіянами.

"Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні", - написав Столтенберг у Twitter у вівторок, 6 червня.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі наголосив, що навмисна атака на виключно цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. "Британія готова підтримати Україну та тих, хто постраждав від цієї катастрофи", - написав він.

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У ЄС знищення станції теж називають воєнним злочином

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила руйнування Росією Каховської дамби, заявивши, що це "злочинно та безвідповідально".

Глава Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин. "І ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності", - написав він і пообіцяв порушити це питання на червневому засіданні, а також запропонувати виділення допомоги затопленим територіям.

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), Росія відкрила новий вимір війни, вчергове атакувавши цивільний, а не військовий об'єкт. "Це те, що підпадає під багато злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні, і є частиною війни, де під атаками цивільні об'єкти - міста, села, лікарні, школи", - зазначив він в інтерв'ю радіо WDR.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв знищення ГЕС із застосуванням зброї масового знищення проти цивільних. "Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Ця жорстокість буде засуджена і покарана" - наголосив він.

Новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія є терористичною державою, яку необхідно зупинити. "Ми повинні посилити підтримку України та притягнути до відповідальності воєнних злочинців", - закликав він.

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Київ закликає до санкцій та скликає Радбез ООН

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що після руйнування Каховської ГЕС, яке загрожує Запорізькій атомній електростанції, він поїде на ЗАЕС наступного тижня. Водночас Гроссі наголосив, що наразі безпосереднього ризику для безпеки станції немає.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України звернулося до ЄС і країн Великої сімки (G7) з проханням невідкладно розглянути накладення нових далекосяжних санкцій на Росію, зокрема на її ракетну індустрію та атомну галузь.

Україна також ініціює задіяння Механізму цивільного захисту ЄС, скликання термінового засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та винесення питання ГЕС на засіання Ради керуючих МАГАТЕ.

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Кремль перекидає відповідальність на Україну

Тим часом в Кремлі заперечують свою причетність до підриву Каховської ГЕС і перекладають відповідальність на Україну.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений повідомленням деяких іноземних ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують один одного" у руйнуванні Каховської дамби. "Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все очевидно", - написав він у Twitter.

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