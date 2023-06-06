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Каховська ГЕС не підлягає відновленню після знищення

Анастасія Шепелева
6 червня 2023 р.

Внаслідок підриву росіянами машинної зали зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована, станція відновленню не підлягає, заявили в "Укргідроенерго". В зоні небезпеки перебувають до 80 населених пунктів, евакуація триває.

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Наслідки руйнування Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕСФото: Ukrainian Presidential Office via AP/picture alliance

Каховська гідроелектростанція (ГЕС) не підлягає відновленню після підриву росіянами зсередини її машинної зали, заявили в "Укргідроенерго" у вівторок, 6 червня.

"Каховську ГЕС повністю зруйновано", - стверджують в компанії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підрив, зазначивши: "Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі".

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У небезпеці переважно окуповані населені пункти

Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ України (МВС), у зоні потенційного затоплення - 80 населених пунктів, більшість - на окупованих РФ територіях.

Станом на 10:00 на Херсонщині евакуювали 742 людини. "Вода прибуває. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи", - зазначили в МВС. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав допомогу людям в зоні небезпеки - першочерговим завданням держави. "Знищення Каховської ГЕС - терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати", - наголосив він.

 

"Найбільша техногенна катастрофа в Європі за десятиліття"

Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування за статтями екоцид та порушення законів і звичаїв війни. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС імовірно "найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття", яка ставить під загрозу життя тисяч цивільних. "Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21-го століття, - це вигнати її з України", - написав Кулеба в Twitter.

На думку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, підрив Каховської ГЕС є також ударом по глобальній продовольчій безпеці. "Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці", - пояснив він.

Єрмак вважає, що підривом ГЕС Росія також намагається підняти ставки та налякати всіх можливою ядерною катастрофою. "Тільки силою можливо зупинити це зло. Наша позиція разом із союзниками має бути рішучою", - написав він у Telegram і додав, що Росії "не місце у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй та в ООН у цілому".

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