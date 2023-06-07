  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

США та Британія вивчають обставини підриву Каховської ГЕС

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Робити висновки щодо обставин катастрофи "занадто рано", каже прем'єр Великобританії. Водночас США мають дані, які можуть вказувати на причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, пише американський канал NBC News.

https://p.dw.com/p/4SHb5
Наслідки руйнування Каховської ГЕС
Супутниковий знімок руйнувань дамби Каховської ГЕСФото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Спецслужби та військові Великої Британії вивчають обставини прориву греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб зрозуміти, чи підірвали дамбу російські окупанти, заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак ввечері 6 червня.

За його словами, робити остаточні висновки про причини аварії поки що "занадто рано". "Але можу сказати, що якщо це було навмисно, то це, на мою думку, буде свідчити про найбільшу атаку на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни, і лише продемонструє нове дно, яке ми бачили від російської агресії", - цитує Сунака британський канал Sky News.

США допоможуть Києву з подоланням наслідків

Сполучені Штати Америки також продовжують оцінювати ситуацію. "Ми бачили повідомлення про відповідальність Росії за вибух. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, і працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що точно сталося", - сказав журналістам координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Він додав, що США готові допомогти Києву в подоланні наслідків того, що сталося, зокрема через міжнародні гуманітарні організації.

Читайте також: Радбез ООН обговорив підрив Каховської ГЕС

NBC: США мають дані про причетність РФ

Між тим, як пише американський телеканал NBC News із посиланням на трьох анонімних співрозмовників, дані розвідки США дають підстави підозрювати Росію в причетності до підриву дамби Каховської ГЕС. 

За даними каналу, невдовзі цю інформацію можуть розсекретити.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: як реагують світові політики

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Сунак: Якщо росіяни навмисно підірвали Каховську ГЕС, це "нове дно"

news.sky.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки руйнування Каховської ГЕС

ISW: Каховську ГЕС, імовірно, навмисно підірвала Росія

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Конфлікти20 год. тому07:15 хв.
Наслідки руйнування Каховської ГЕС

Прорив греблі Каховської ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Прорив греблі Каховської ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Природа й екологія22 год. тому9 фото
external

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

Суспільство22 год. тому01:53 хв.
Михайло Ходорковський на форумі в Брюсселі, 5 червня 2023 року

Як впаде режим Путіна: нові кроки російської опозиції

Як впаде режим Путіна: нові кроки російської опозиції

Конфлікти6 червня 2023 р.
external

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Суспільство6 червня 2023 р.04:18 хв.
Олена Колбаснікова і Макс Шлунд

У ФРН судять активістку за підтримку війни проти України

У ФРН судять активістку за підтримку війни проти України

Конфлікти6 червня 2023 р.
На головну сторінку