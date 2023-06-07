США та Британія вивчають обставини підриву Каховської ГЕС

Робити висновки щодо обставин катастрофи "занадто рано", каже прем'єр Великобританії. Водночас США мають дані, які можуть вказувати на причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, пише американський канал NBC News.

Спецслужби та військові Великої Британії вивчають обставини прориву греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб зрозуміти, чи підірвали дамбу російські окупанти, заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак ввечері 6 червня.

За його словами, робити остаточні висновки про причини аварії поки що "занадто рано". "Але можу сказати, що якщо це було навмисно, то це, на мою думку, буде свідчити про найбільшу атаку на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни, і лише продемонструє нове дно, яке ми бачили від російської агресії", - цитує Сунака британський канал Sky News .

США допоможуть Києву з подоланням наслідків

Сполучені Штати Америки також продовжують оцінювати ситуацію. "Ми бачили повідомлення про відповідальність Росії за вибух. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, і працюємо з українцями, щоб зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що точно сталося", - сказав журналістам координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Він додав, що США готові допомогти Києву в подоланні наслідків того, що сталося, зокрема через міжнародні гуманітарні організації.

Читайте також: Радбез ООН обговорив підрив Каховської ГЕС

NBC: США мають дані про причетність РФ

Між тим, як пише американський телеканал NBC News із посиланням на трьох анонімних співрозмовників, дані розвідки США дають підстави підозрювати Росію в причетності до підриву дамби Каховської ГЕС.

За даними каналу, невдовзі цю інформацію можуть розсекретити.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: як реагують світові політики