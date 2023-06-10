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Зеленський прокоментував інформацію про початок контрнаступу

Олександр Куницький
28 хв. тому

Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються контрнаступальні і оборонні дії, проте докладніше розповідати відмовився.

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Українські військові ведуть вогонь з РСЗВ "Град" поблизу Бахмута, 19 травня 2023 року
Українські військові ведуть вогонь з РСЗВ "Град" поблизу Бахмута, 19 травня 2023 рокуФото: SERHII NUZHNENKO/RL/RFE/REUTERS

В Україні відбуваються контрнаступальні оборонні дії, повідомив президент України Володимир Зеленський, проте інших подробиць не надав. Цю заяву він зробив під час пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у суботу, 10 червня, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяв західних ЗМІ і президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна почала контрнаступ.

 "Контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії - я не буду говорити детально", - сказав Зеленський. При цьому президент закликав не довіряти заявам РФ про перебіг військових дій. "Я не довіряв би тим чи іншим Telegram-каналам і, особливо, Путіну... Довіряти треба нашим військовим. І я їм довіряю", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що він щодня перебуває на зв'язку з командувачами Сил оборони України різних напрямків. "Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте", - наголосив Зеленський.

Путін про початок контрнаступу України заявив напередодні.

Лондон: Україна прорвала першу лінію оборони РФ

Водночас аналітики британської військової розвідки у зведенні за 10 червня, розміщеному в Twitter-акаунті британського оборонного відомства, вказали, що впродовж останніх двох днів українські сили проводять операції на кількох ділянках на сході та півдні України. На думку аналітиків, на деяких ділянках ЗСУ, ймовірно, вдалося, прорвати першу лінію російської оборони, на інших прогрес України був повільніший.

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"Дії Росії були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші безладно відступили на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян коли вони відходять через власні мінні поля", - йдеться в зведенні.

Також британські військові аналітики вказують на активність над півднем України російських військово-повітряних сил. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними, додають розвідники.

Україна офіційно мало коментує інформацію про військові дії, а в міноборони України заявляли, що оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде, зазначивши, що "плани люблять тишу". Хоча 5 червня міноборони України повідомило про перехід ЗСУ до наступальних дій на деяких напрямках.

Західні видання повідомляють про початок українських контрнаступальних операцій з 8 червня.

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