Україна звільнила Сторожове на Донеччині - міноборони

Село Сторожове у Волноваському районі Донецькій області було захоплене російськими окупантами у березні 2022 року. Одеські морпіхи деокупували його в рамках контрнаступальних дій.

У міністерстві оборони України заявили про деокупацію села Сторожове у Волноваському районі Донецькій області. Про це зранку в понеділок, 12 червня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", - написала вона у Telegram. Маляр подякувала за деокупацію населеного пункту 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

На Facebook-сторінці бригади виклали відео зі Сторожового. "Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожове Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року", - йдеться в підписі до нього.





У неділю, 11 червня, в Збройних силах України (ЗСУ) повідомили про деокупацію трьох населених пунктів Донеччини: села Благодатне в Бахмутському районі, сіл Макарівка та Нескучне - у Волноваському.