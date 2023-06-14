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Міноборони про наступ: ЗСУ просунулися на двох напрямках

Олександр Куницький
2 год. тому

ЗСУ мають частковий успіх у наступальних діях. За минулу добу вони просунулися на Бахмутському та Запорізькому напрямках на кількасот метрів, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Українські військові біля нещодавно звільненого села Нескучне на Донеччині
Українські військові біля нещодавно звільненого села Нескучне на ДонеччиніФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Українські війська під час ведення наступальної операції просунулися на Бахмутському та Запорізькому  напрямках, повідомила у середу, 14 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сили оборони України продовжують ведення  наступальної операції, мають частковий успіх. За добу, що минула: Бахмутський напрямок - на різних ділянках пройшли вперед (на відстань - Ред.) від 200-500 метрів. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м", - написала вона у Telegram.

Також, за даними Маляр, нині тривають бої на Бердянському напрямку поблизу села Макарівка та на Маріупольському напрямку в районах Новоданилівки та Новопокровська. Заступниця міністра оборони наголосила, що російські війська несуть втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. "Приміром за вчорашню добу ворог втратив: артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси РЕБ (радіоелектронної боротьби - Ред.), зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць), радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби, ЗРК", - зазначила вона.

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Водночас Маляр зауважила, що українські війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги сил РФ.

Британська розвідка: РФ активізувала авіацію

Тим часом аналітики британської військової розвідки вказують на збільшення кількості бойових вильотів тактичної авіації РФ. "Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості бойових вильотів тактичної авіації РФ, особливо над південною частиною України", - йдеться у зведенні за 14 червня, опублікованому у Twitter британського міністерства оборони.

Британські військові аналітики вважають, що це, майже напевно, відбувається внаслідок появи інформації про посилення українських наступальних операцій. Так Повітряно-космічні сили (ПКС) Росії намагаються підтримати свої наземні війська ударами з повітря, вважають аналітики.

Втім, щоденна частота вильотів російської авіації набагато нижча, ніж на початку повномасштабного вторгнення і Україну, коли РФ здійснювала до 300 вильотів на день, зауважує британська розвідка.

Крім того, за останній рік ПКС РФ збільшили використання зброї класу "повітря-земля", наприклад, плануючих бомб, яка дозволяє штурмовикам залишатися на великій відстані від своїх цілей, зазначають у британській розвідці.

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Нагадаємо, що за минулий тиждень, як повідомляла Маляр, українським військам вдалося деокупувати 90 квадратних кілометрів території, просунутися вглиб на 6,5 кілометра і звільнити сім населених пунктів - Лобкове, Левадне, НоводарівкуНескучнеСторожовеМакарівкуБлагодатне

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