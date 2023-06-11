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РФ перекидає боєздатні війська з Херсонщини - Маляр

Олександр Куницький
1 год. тому

РФ перекидає війська з Херсонського напрямку, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Ймовірно, вони будуть переміщені на Запорізький і Бахмутський.

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Колона військ РФ в Запорізькій області (архівне фото)
Колона військ РФ в Запорізькій області (архівне фото)Фото: AFP

Росія здійснює переміщення найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку. Про це повідомила у неділю, 11 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її даними, йдеться насамперед про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

Виходячи з цього, наголосила Маляр, "стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами". За її словами, командування російських військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах і "розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках".

"Підрив Каховської ГЕС, вочевидь, здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки", - додала Маляр.

Читайте також: Прорив греблі Каховської ГЕС: якими можуть бути наслідки для контрнаступу 

Також за допомогою знищення Каховської ГЕС, за даними міноборони України, російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи і тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з остаточними висновками щодо причин знищення греблі.

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