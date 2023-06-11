РФ перекидає боєздатні війська з Херсонщини - Маляр

РФ перекидає війська з Херсонського напрямку, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Ймовірно, вони будуть переміщені на Запорізький і Бахмутський.

Росія здійснює переміщення найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку. Про це повідомила у неділю, 11 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її даними, йдеться насамперед про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

Виходячи з цього, наголосила Маляр, "стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами". За її словами, командування російських військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах і "розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках".

"Підрив Каховської ГЕС, вочевидь, здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки", - додала Маляр.

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Також за допомогою знищення Каховської ГЕС, за даними міноборони України, російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи і тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з остаточними висновками щодо причин знищення греблі.