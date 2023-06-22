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На кордоні з окупованим Кримом пошкоджено мости

Ольга Журавльова
2 год. тому

Представники російських окупантів і росЗМІ повідомляють про удар по мостах між Кримом і Херсонською областю. Окупанти покладають провину на ракети Storm Shadow.

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На кордоні з окупованим Кримом пошкоджено мости
Наслідки пошкодження Чонгарського мосту на кордоні з КримомФото: Alexander Polegenko/Tass/picture alliance

Одразу декілька мостів на кордоні Криму та окупованої частини Херсонської області, зокрема Чонгарський міст, пошкоджено внаслідок обстрілу. Як повідомили представники так званої "влади" окупованої Херсонщини й Криму, причина пошкоджень - проведений у ніч на четвер, 22 червня, ракетний обстріл з боку України.

За даними окупантів і росЗМІ, удару по мостах - Чонгарському та сусідньому, який його дублює, - було завдано крилатими ракетами типу Storm Shadow. На поширених у Telegram-каналах та росЗМІ кадрах видно значні пошкодження об'єктів - наскрізні пробоїни в дорожньому полотні та конструкції.

На кордоні з окупованим Кримом пошкоджено мости
Пошкоджено й міст, який дублює ЧонгарськийФото: Alexander Polegenko/Tass/picture alliance

Водночас офіційний Київ поки не прокоментував інциденти з мостами. Крім того, незалежних підтверджень того, що причиною пошкоджень стали саме ракетні удари ЗСУ поки не було, зазначає dpa.

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