На кордоні з окупованим Кримом пошкоджено мости

Представники російських окупантів і росЗМІ повідомляють про удар по мостах між Кримом і Херсонською областю. Окупанти покладають провину на ракети Storm Shadow.

Одразу декілька мостів на кордоні Криму та окупованої частини Херсонської області, зокрема Чонгарський міст, пошкоджено внаслідок обстрілу. Як повідомили представники так званої "влади" окупованої Херсонщини й Криму, причина пошкоджень - проведений у ніч на четвер, 22 червня, ракетний обстріл з боку України.

За даними окупантів і росЗМІ, удару по мостах - Чонгарському та сусідньому, який його дублює, - було завдано крилатими ракетами типу Storm Shadow. На поширених у Telegram-каналах та росЗМІ кадрах видно значні пошкодження об'єктів - наскрізні пробоїни в дорожньому полотні та конструкції.

Пошкоджено й міст, який дублює Чонгарський Фото: Alexander Polegenko/Tass/picture alliance

Водночас офіційний Київ поки не прокоментував інциденти з мостами. Крім того, незалежних підтверджень того, що причиною пошкоджень стали саме ракетні удари ЗСУ поки не було, зазначає dpa.