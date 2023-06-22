На кордоні з окупованим Кримом пошкоджено мости
Одразу декілька мостів на кордоні Криму та окупованої частини Херсонської області, зокрема Чонгарський міст, пошкоджено внаслідок обстрілу. Як повідомили представники так званої "влади" окупованої Херсонщини й Криму, причина пошкоджень - проведений у ніч на четвер, 22 червня, ракетний обстріл з боку України.
За даними окупантів і росЗМІ, удару по мостах - Чонгарському та сусідньому, який його дублює, - було завдано крилатими ракетами типу Storm Shadow. На поширених у Telegram-каналах та росЗМІ кадрах видно значні пошкодження об'єктів - наскрізні пробоїни в дорожньому полотні та конструкції.
Водночас офіційний Київ поки не прокоментував інциденти з мостами. Крім того, незалежних підтверджень того, що причиною пошкоджень стали саме ракетні удари ЗСУ поки не було, зазначає dpa.