Зеленський про "заколот" у РФ: Хаос брехнею не сховаєш

Президент України прокоментував "збройний заколот" ПВК "Вагнер" у Росії: Путін забарикадувався у Москві від тих, кого сам озброїв. За його словами, українські військові "знають, що робити".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував у суботу, 24 червня, "збройний заколот" російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ.

"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни - та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч - щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - написав Зеленський у соціальних мережах.

За його словами, Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і "дурість свого правління": "А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це - одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна".

Президент України переконаний, що "слабкість Росії очевидна". "Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - заявив він. Зеленський додав, що "всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити".

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "в Росії все тільки починається": розкол еліт надто очевидний. "Домовитись і вдати, що все залагоджено, не вийде. Хтось має обов'язково програти: або Пригожин (з фатальним фіналом), або колективний "антиПригожин" (група Путіна та кооператив "Озеро")", - написав він у Twitter.

Пригожину інкримінують організацію збройного заколоту в РФ

Ввечері 23 червня ватажок "Вагнера" Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по тилових таборах ПВК, і тому "вагнерівці" вирішили зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ і всі воєнні об'єкти Ростова-на-Дону. "Ми хочемо отримати начальника генштабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - сказав він.

За непідтвердженою офіційно інформацією ЗМІ - як низки російських, так і міжнародної агенції Reuters - "вагнерівці" також захопили всі воєнні об'єкти у російському Воронежі.

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

Путін пообіцяв Пригожину "жорстку відповідь"

Президент РФ Володимир Путін випустив відеозвернення, в якому заявив про "удар у спину країні та народу" й "смертельну загрозу" для Росії. Він пообіцяв відповідальність "зрадників" та "жорсткі" дії, однак які саме - не уточнив. У Московській області та столиці РФ запровадили режим контртерористичної операції.

Заяву випустив і глава Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, закликавши "схаменутися тих, хто взяв у руки зброю та готовий застосувати її проти своїх братів". А глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров заявив, що його війська готові допомогти придушити "заколот" Пригожина.

У міністерстві оборони РФ заявили, що Збройні сили України (ЗСУ), "скориставшись провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки", зосереджують на Бахмутському напрямку підрозділи для наступу. В ЗСУ ці закиди не коментують.