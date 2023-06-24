Путін обіцяє жорстку відповідь на збройний заколот Пригожина

Президент Росії Володимир Путін звернувся зранку в суботу, 24 червня, до росіян і тих, кого, за його словами, "обманом чи погрозами втягнули в злочинну авантюру, на шлях тяжкого злочину - збройного заколоту".

За п'ятихвилинне відео Путін не згадав ім'я ватажка російської приватної компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина, але заявив, що Росія зіткнулась з "внутрішньою зрадою", в тому числі справи, "за яку бились та гинули бійці групи "Вагнер". "Їхні імена та славу зрадили ті, хто намагається організувати заколот, штовхає країну в анархію та братовбивство", - сказав він.

"Незмірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради", - заявив Путін і додав, що "дії, які розколюють єдність" - це "відступництво", "удар у спину країні та народу", "смертельна загроза" для Росії.

Президент РФ пообіцяв "жорсткі" дії для захисту від такої загрози та відповідальність "зрадників". За його словами, збройні сили РФ та інші державні органи "отримали необхідні накази". Що це за накази, крім запровадження антитерористичних заходів у Москві та Московській області, він не уточнив, але запевнив, що "будуть вжиті рішучі заходи зі стабілізації складної ситуації в Ростові-на-Дону".

Пригожин заявив про контроль над Ростовом і похід на Москву

Ввечері п'ятниці, 23 червня, ватажок "Вагнера" Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по тилових таборах ПВК, і тому "вагнерівці" вирішили зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ. За його словами, "це не військовий переворот, а марш справедливості".

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ, всі воєнні об'єкти Ростова-на-Дону, в тому числі аеродром, та інші адміністративні будівлі міста. "Ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника генерального штабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - сказав він.

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. У Москві та Підмосков'ї запровадили режим контртерористичної операції "з метою припинення можливих терактів".

У міністерстві оборони РФ заявили, що Збройні сили України (ЗСУ), "скориставшись провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки", зосереджують на Бахмутському напрямку підрозділи для наступу. В ЗСУ ці закиди не коментують.

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