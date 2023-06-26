Пригожин у Білорусі: Литва вимагає посилення НАТО

Вигнання ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до Білорусі викликає занепокоєння у президента сусідньої Литви Гітанаса Науседи. Він закликав терміново посилити східний фланг НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав у понеділок, 26 червня, зміцнити східний фланг Північноатлантичного альянсу (НАТО) на тлі невдалого заколоту приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" у Росії. Занепокоєння Науседи викликало вигнання ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина до Білорусі.

Литовський президент попередив, що присутність Пригожина в Білорусі та заворушення в Росії поставили регіон у небезпечну ситуацію. "Я говорю тут не лише про Литву, а й про НАТО в цілому", - цитує Науседу агентство dpa.

Наразі немає інформації, яка підтверджувала б, що Пригожин уже перебуває в Білорусі. При цьому Литва посилить розвідувальну діяльність для оцінки "політичних і безпекових аспектів" в Білорусі.

Литва має спільний кордон з Білоруссю протяжністю 724 кілометри, а також з російським ексклавом Калінінградом. Говорячи про РФ, Науседа зазначив: "Ми маємо справу з великою державою, ядерною державою, і будь-які внутрішні заворушення неминуче мають наслідки для безпеки сусідніх держав".

Читайте також: Удар по іміджу Путіна: німецькі ЗМІ про заколот Пригожина

НАТО: Москва допустила стратегічну помилку

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який перебуває у Вільнюсі для зустрічі з Науседою в рамках підготовки до саміту НАТО 11-12 липня, наголосив на стратегічній помилці Росії розпочати війну проти України.

"Події минулих вихідних (заколот "Вагнера". - Ред.) - це внутрішня справа Росії, і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України", - цитує Столтенберга агенція Reuters.

При цьому він наголосив на важливості продовжувати підтримку України з огляду на відсутність намірів Росії припинити війну.

Нагадаємо, напередодні колишній начальник генерального штабу армії Великобританії Річард Даннатт заявив, що приїзд Пригожина в Білорусь збільшує ризик можливої атаки "Вагнера" на Київ з білоруської території.

Втім, як зауважив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Сергій Наєв, напад "Вагнера" з Білорусі буде самогубством. Нині не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника, додав він.