Удар по іміджу Путіна: німецькі ЗМІ про заколот Пригожина

Заколот ПВК "Вагнер" вдарив по іміджу президента Володимира Путіна і показав слабкість російської влади, вважають політичні коментатори в Німеччині. Деякі впевнені: Путіну не вдасться реабілітуватися.

Збройний заколот у Росії на чолі з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним показав слабкість влади в Кремлі і став приниженням особисто для російського президента Володимира Путіна. У цьому сходяться оглядачі німецьких ЗМІ та політичні аналітики, які коментують події в Росії.

Кланова боротьба завжди була невід'ємною частиною путінської системи, підкреслює політичний оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Фезер (Reinhard Veser). Але саме заколот Пригожина "оголив слабкість путінської системи управління, в якій державні інститути були зруйновані і замінені неформальними відносинами і структурами", пише він.

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Оглядач FAZ нагадує, що у своєму зверненні до народу вранці 24 червня Путін заявив, що будь-яка "внутрішня смута" становить "смертельну загрозу" для російської державності. "Це насамперед загроза для його влади, - підкреслює Фезер. - Поки заворушення відбуваються серед населення, у його режиму ще є засоби, щоб стримувати їх силою. Заколот на кшталт пригожинського для Путіна набагато небезпечніший, адже він ставить під сумнів стійкість конструкції, на якій тримається його влада".

Угода з Пригожиним - "поразка для Путіна"

Схожої думки дотримується професор Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала (Carlo Masala). "Уся ця історія показує, що в системі влади Путіна є тріщини, - прокоментував він ситуацію в ефірі радіо NDR. - Для Путіна цей результат насправді є приниженням: зрештою він повинен був прийняти посередництво з боку свого союзника Лукашенка, на якого він дивиться зверхньо".

Пригожину ж навпаки вдалося взяти гору в багатьох питаннях, вважає Масала. "Це велике приниження для Володимира Путіна, і я не знаю, як йому вдасться без шкоди вийти з цієї ситуації", - додає експерт з міжнародної політики.

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Той факт, що Путіну до кінця дня довелося пом'якшити жорстку позицію, яку він продемонстрував у ранковому зверненні, і, очевидно, погодитися на угоду з Пригожиним, Масала назвав "поразкою для Путіна".

Найманці ПВК "Вагнер" і військова техніка на вулицях Ростова-на-Дону 24 червня Фото: REUTERS

Заколот Пригожина: Путін не був готовий до ситуації

Путіну довелося дати задній хід, і це "серйозна шкода авторитету президента", якому колись завжди вдавалося примирити різні еліти, що ворогують між собою, згоден професор політології в Університеті Кельна Томас Єґер (Thomas Jäger).

Згідно з повідомленням пресслужби Лукашенка, Пригожин після переговорів з ним погодився на "деескалацію" та гарантії безпеки для найманців ПВК "Вагнер".

Уже відомо, що спецслужби були обізнані про можливий похід Пригожина на Москву. І, з огляду на те, що 1 липня спливав термін, коли всі ПВК, включно з "Групою Вагнера", повинні були підписати контакт із міноборони, можна було припустити, що це станеться саме в цей період, міркує політолог в ефірі телеканала ntv. Він припускає, що російський президент був заздалегідь проінформований про підготовку заколоту. "Він не підготувався до цієї ситуації", - резюмує Єгер.

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Уже сам факт того, що Пригожину вдалося просунутися так далеко, є критичним для Путіна, пише в коментарі для газети Bild її оглядач Пауль Ронцгаймер (Paul Ronzheimer).

"Колись Радянський союз розвалився після поразки в Афганістані 1989 року. Російські війська ще не програли в Україні, але стан армії призвів до того, що вагнерівські війська взагалі змогли отримати таку владу, яка тепер обертається проти Путіна", - міркує журналіст і додає, що Путін виявився не таким уже й геніальним стратегом, яким його завжди описували.

"Ситуація вийшла з-під контролю Путіна. Були чутки, що політичне керівництво покинуло Москву. Це величезна шкода для іміджу, який, на мій погляд, президенту вже не вдасться відновити," - упевнений Томас Єґер з Університету Кельна.