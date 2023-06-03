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Кулеба - Орбану: Якщо такі розумні, переконайте Путіна

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Переконувати Україну поступитися - це "збочена, хвора логіка", заявив міністр Дмитро Кулеба, коментуючи заяви прем'єра Угорщини про необхідність почати переговори з Росією до контрнаступу ЗСУ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо необхідності припинення вогню та початку переговорів з Росією до початку контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ), запропонував йому переконати президента РФ Володимира Путіна вивести війська з української території.

"Коли хтось починає говорити: "Не треба контрнаступу, давайте переговори" - так, якщо ви такі розумні, то ви й переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде ніякого контрнаступу”, - сказав Кулеба на брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною в Києві пізно ввечері 2 червня.

Міністр наголосив, що Україна більше, ніж будь-хто у світі, хоче якнайшвидшого відновлення миру, але миру справедливого, який передбачатиме, насамперед, відновлення територіальної цілісності.

Кулеба закликав перестати "постійно підходити до вирішення проблем через призму того, що Україна має чимось поступитися для того, щоби було рішення". На його думку, це "збочена, хвора логіка, яка повністю провалилася у період з 2014 по 2022 рік". "Хочете допомогти? Використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте Путіна вийти з України”, - наголосив міністр.

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Орбан схиляє Київ відмовитися від контрнаступу

Напередодні Орбан в інтерв'ю угорському державному радіо закликав Київ розпочати переговори з Москвою до початку контрнаступу ЗСУ. За його словами, Україна готує контрнаступ, який "є справою українців", але він, як "людина з півторарічним військовим досвідом", "чудово знає", що атакуюча сторона зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

"У країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах - значить влаштувати криваву різню. Ми маємо зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів", - заявив прем'єр Угорщини.

Крім того, угорська влада оприлюднила відеоролик із закликом до якнайшвидшого миру в Україні, у якому анексований Росією в України Крим зображений як частина території РФ. Офіційно Угорщина не визнає анексії Криму.

Українська влада поки що не відреагувала на це відео.

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