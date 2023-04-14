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Будівля міністерства закордонних справ України (архівне фото)Фото: picture-alliance/dpa
ПолітикаУкраїна

"Підтримка України - не благодійність": Київ відповів Орбану

Олександр Куницький
2 год. тому

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито "в фінансовому сенсі неіснуюча країна". В МЗС України закликали звернути увагу на залежність Будапешта від грошей ЄС.

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України у п'ятницю,14 квітня, відреагувало на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна "в фінансовому сенсі неіснуюча країна".

"Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності", -  написав у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він зауважив, що угорська влада "має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами". "Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку", - наголосив Ніколенко. Водночас речник МЗС України звернув увагу, що антиукраїнська заява Орбана отримала миттєву схвальну реакцію в Москві.

Її, зокрема, похвалив заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв, назвавши її "сміливою і точною для європейського політика".

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Слова Орбана про "фінансування України"

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в розмові з журналістами заявив, що "Україна в фінансовому сенсі неіснуюча країна. Вона не може себе фінансувати".

"Питання стоїть про те, утримуємо ми Україну, чи ні. Щойно ми скажемо ні - війна закінчиться", - цитує Орбана угорське видання 24.hu. Європа, заявив він, дає гроші на українські пенсії, заробітні плати, освіту й охорону здоров’я, недоотримуючи таким чином кошти у свої бюджети. "Це не може тривати безкінечно", - заявив Орбан.

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Нагадаємо, Угорщина тривалий час займає лояльну до Кремля позицію. Будапешт блокував чи погрожував блокувати європейські санкції проти Росії та заходи на підтримку України. Сам угорський прем'єр Орбан неодноразово скандально висловлювався про Україну.

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

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