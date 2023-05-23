В МЗС відреагували на заяву Орбана, що Київ не виграє війну
Валерій Сааков
13 хв. тому
Україна вестиме боротьбу до повного звільнення своїх територій, заявили у Києві у відповідь на заклики прем'єра Угорщини Орбана сідати за стіл перемовин з РФ через буцімто неспроможність перемогти Росію на полі бою.
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Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито нездатність українців перемогти російську агресію на полі бою. Свій критичний коментар Ніколенко поширив у вівторок, 23 травня, в соцмережі Facebook.
"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо, хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України. Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - написав Ніколенко.
Речник МЗС наголосив, що українцям потрібне саме повне звільнення своїх територій від російської окупації й вони боротимуться задля цього. "Це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, а й гарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об'єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії", - додав речник МЗС України.
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи не економічному форумі в Катарі, заявляв про необхідність перемовин між Україною й Росією через, на його думку, неспроможність України перемогти РФ на полі бою. Він також наполягав на тому, що в конфлікт має втрутитися Вашингтон. Орбан повторив свої попередні заклики до припинення вогню.
Виступаючи в Катарі, Орбан також заявив, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери повинні укласти нову угоду про безпеку з Росією. Орбан, зокрема, переконаний, що вторгнення Росії стало результатом "провалу дипломатії". "Очевидно, що рішення на полі бою не працює", - додав він, наполягаючи на тому, що Україна не може перемогти.
"Дивлячись на реальність, дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на те, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що бідним українцям марно чекати перемоги на полі бою", - виснував Орбан, цитує AFP. "Це моя позиція", - додав керівник угорського уряду.
Водночас Орбан запевнив, що "наше серце з українцями" і сказав, що "ми розуміємо, як сильно вони страждають". "Ескалацію потрібно зупинити, і ми повинні виступати за мир і переговори", - сказав угорський прем'єр.
Орбан хоче європейської безпекової угоди з РФ
Орбан заявив, що після припинення вогню має бути укладена нова угода про європейську безпеку з Росією. "Як держава Україна, звісно, дуже важлива, але в довгостроковій перспективі, якщо мислити стратегічно, на кону стоїть майбутня безпека Європи", - сказав він.
"Очевидно, що без Сполучених Штатів не існує архітектури безпеки для Європи. І цю війну неможливо зупинити... якщо росіяни не зможуть домовитися зі Сполученими Штатами. Як європеєць, я не в захваті від цього, але це єдиний вихід", - додав угорський прем'єр.
Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?