В МЗС відреагували на заяву Орбана, що Київ не виграє війну

Україна вестиме боротьбу до повного звільнення своїх територій, заявили у Києві у відповідь на заклики прем'єра Угорщини Орбана сідати за стіл перемовин з РФ через буцімто неспроможність перемогти Росію на полі бою.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито нездатність українців перемогти російську агресію на полі бою. Свій критичний коментар Ніколенко поширив у вівторок, 23 травня, в соцмережі Facebook.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо, хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України. Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз", - написав Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що українцям потрібне саме повне звільнення своїх територій від російської окупації й вони боротимуться задля цього. "Це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, а й гарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об'єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії", - додав речник МЗС України.

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Орбан: Необхідно сідати за стіл переговорів з РФ

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи не економічному форумі в Катарі, заявляв про необхідність перемовин між Україною й Росією через, на його думку, неспроможність України перемогти РФ на полі бою. Він також наполягав на тому, що в конфлікт має втрутитися Вашингтон. Орбан повторив свої попередні заклики до припинення вогню.

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Виступаючи в Катарі, Орбан також заявив, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери повинні укласти нову угоду про безпеку з Росією. Орбан, зокрема, переконаний, що вторгнення Росії стало результатом "провалу дипломатії". "Очевидно, що рішення на полі бою не працює", - додав він, наполягаючи на тому, що Україна не може перемогти.

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"Дивлячись на реальність, дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на те, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що бідним українцям марно чекати перемоги на полі бою", - виснував Орбан, цитує AFP. "Це моя позиція", - додав керівник угорського уряду.

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Водночас Орбан запевнив, що "наше серце з українцями" і сказав, що "ми розуміємо, як сильно вони страждають". "Ескалацію потрібно зупинити, і ми повинні виступати за мир і переговори", - сказав угорський прем'єр.

Орбан хоче європейської безпекової угоди з РФ

Орбан заявив, що після припинення вогню має бути укладена нова угода про європейську безпеку з Росією. "Як держава Україна, звісно, дуже важлива, але в довгостроковій перспективі, якщо мислити стратегічно, на кону стоїть майбутня безпека Європи", - сказав він.

"Очевидно, що без Сполучених Штатів не існує архітектури безпеки для Європи. І цю війну неможливо зупинити... якщо росіяни не зможуть домовитися зі Сполученими Штатами. Як європеєць, я не в захваті від цього, але це єдиний вихід", - додав угорський прем'єр.