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Брюссель: Угорщина не підходить для головування в Раді ЄС

Ольга Журавльова
2 год. тому

Угорщина через численні порушення законодавства Європейського Союзу не підходить на роль голови Ради ЄC, йдеться у резолюції Європарламенту.

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Засідання Європарламенту
Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Європейський парламент поставив під сумнів головування Угорщини в Раді ЄС наступного року. Відповідну резолюцію ухвалили 442 депутати у четвер, 1 червня.

Парламентарі закликали країни ЄС знайти "належне рішення", попередивши, що в іншому разі парламент "може вжити відповідних заходів".

"Європейський парламент вкотре одностайно висловлює свою глибоку стурбованість погіршенням ситуації з верховенством права в Угорщині", - заявила відповідальна доповідачка Гвендолін Дельбос-Корфілд. 

Реагуючи на голосування депутатів Європарламенту, президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що вона "абсолютно впевнена", що ніщо не завадить її країні головувати в ЄС наступного року.

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Суперечки Будапешта і Брюсселя

Будапешт перебуває в гарячій суперечці з Брюсселем, який закидає йому порушення стандартів верховенства права, зокрема, щодо корупції,  дискримінації ЛГБТ-спільноти , утисків незалежних ЗМІ.

Наразі ЄС блокує близько 30 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Угорщини, обґрунтовуючи це тим, що судові та наглядові органи в країні не є достатньо незалежними, щоб забезпечити належне використання європейських коштів.

Угорщину також критикують партнери ЄС за зв'язки з Кремлем і брак підтримки України у війні з РФ.

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Завдання країни-голови Ради ЄС

Передбачається, що Угорщина буде головувати в Раді ЄС на ротаційній основі з липня по грудень 2024 року.

До завдань держави-голови Ради ЄС входить піврічне представництво цього органу під час взаємодії з іншими інституціями Євросоюзу. Ця країна обговорює тексти законів з Європарламентом і контактує з Європейською Комісією. Завдання головування в Раді ЄС полягає в тому, щоби "переводити пріоритети ЄС у конкретні та формальні рішення під керівництвом Європейської ради", йдеться на сайті цього органу.

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

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Засідання Європарламенту

Брюссель: Угорщина не підходить для головування в Раді ЄС

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