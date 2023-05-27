Брюссель сумнівається в придатності Угорщини очолити Раду ЄС

Угорщина через численні порушення законодавства Європейського Союзу не підходить на роль голови Ради ЄС, яку їй належить зайняти за ротацією влітку наступного року. Про це йдеться в проєкті резолюції, яку планують розглянути наступного тижня депутати Європейського парламенту, повідомило 26 травня видання Euractiv .

За його даними, цей проєкт підтримують не лише три найбільші партії Європарламенту - консервативна Європейська народна партія, "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" і ліберальна "Оновлюючи Європу" (Renew Europe), - але також фракції "зелених" і лівих.

Документ не є юридично обов'язковим до виконання, але вказує на чергову велику політичну суперечність між Брюсселем і Будапештом, зазначається в публікації.

Завдання країни-голови Ради ЄС

Угорщина, в якій з 2010 року при владі перебуває партія "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, має стати головою Ради ЄС у липні 2024 року, менше ніж за місяць після чергових виборів до Європарламенту.

До завдань держави-голови Ради ЄС входить піврічне представництво цього органу під час взаємодії з іншими інституціями Євросоюзу. Ця країна обговорює тексти законів з Європарламентом і контактує з Європейською Комісією. Завдання головування в Раді ЄС полягає в тому, щоби "переводити пріоритети ЄС у конкретні та формальні рішення під керівництвом Європейської ради", йдеться на сайті цього органу.

У проєкті резолюції порушується питання, як Угорщина "зможе сумлінно виконувати це завдання у 2024 році з огляду на недотримання нею законів ЄС і відхилення від цінностей, закріплених у статті 2-й Договору про ЄС", пише Euactiv. Документ закликає уряди країн ЄС "якнайшвидше знайти відповідне рішення" і нагадує, що "Європарламент може зробити відповідні кроки, якщо таке рішення не буде знайдене".

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Реакція Угорщини на резолюцію

Речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що євродепутати вдаються до "старого звинувачення, що Угорщина порушує основні принципи ЄС і тому не може бути головою". "Але ми знаємо справжню причину: їм не подобається мирна позиція Угорщини, і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт", - сказав Ковач, посилаючись на позицію Будапешта в питанні війни Росії проти України.

Євросоюз за останні роки неодноразово критикував політику уряду Угорщини, зокрема 2015 року, коли Будапешт виступив проти прийому великої кількості біженців. Іншими темами розбіжностей є питання щодо незалежності угорської системи правосуддя, а також закиди Брюсселя, що угорська влада чинить тиск на громадянське суспільство та обмежує свободу преси.

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