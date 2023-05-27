Брюссель сумнівається в придатності Угорщини очолити Раду ЄС
Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
32 хв. тому
Угорщина порушує законодавство Євросоюзу та відхиляється від цінностей ЄС, зазначається в проєкті резолюції, підготовленій низкою партій Європейського парламенту.
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Угорщина через численні порушення законодавства Європейського Союзу не підходить на роль голови Ради ЄС, яку їй належить зайняти за ротацією влітку наступного року. Про це йдеться в проєкті резолюції, яку планують розглянути наступного тижня депутати Європейського парламенту, повідомило 26 травня видання Euractiv.
За його даними, цей проєкт підтримують не лише три найбільші партії Європарламенту - консервативна Європейська народна партія, "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" і ліберальна "Оновлюючи Європу" (Renew Europe), - але також фракції "зелених" і лівих.
Документ не є юридично обов'язковим до виконання, але вказує на чергову велику політичну суперечність між Брюсселем і Будапештом, зазначається в публікації.
Завдання країни-голови Ради ЄС
Угорщина, в якій з 2010 року при владі перебуває партія "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, має стати головою Ради ЄС у липні 2024 року, менше ніж за місяць після чергових виборів до Європарламенту.
До завдань держави-голови Ради ЄС входить піврічне представництво цього органу під час взаємодії з іншими інституціями Євросоюзу. Ця країна обговорює тексти законів з Європарламентом і контактує з Європейською Комісією. Завдання головування в Раді ЄС полягає в тому, щоби "переводити пріоритети ЄС у конкретні та формальні рішення під керівництвом Європейської ради", йдеться на сайті цього органу.
У проєкті резолюції порушується питання, як Угорщина "зможе сумлінно виконувати це завдання у 2024 році з огляду на недотримання нею законів ЄС і відхилення від цінностей, закріплених у статті 2-й Договору про ЄС", пише Euactiv. Документ закликає уряди країн ЄС "якнайшвидше знайти відповідне рішення" і нагадує, що "Європарламент може зробити відповідні кроки, якщо таке рішення не буде знайдене".
Речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що євродепутати вдаються до "старого звинувачення, що Угорщина порушує основні принципи ЄС і тому не може бути головою". "Але ми знаємо справжню причину: їм не подобається мирна позиція Угорщини, і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт", - сказав Ковач, посилаючись на позицію Будапешта в питанні війни Росії проти України.
Євросоюз за останні роки неодноразово критикував політику уряду Угорщини, зокрема 2015 року, коли Будапешт виступив проти прийому великої кількості біженців. Іншими темами розбіжностей є питання щодо незалежності угорської системи правосуддя, а також закиди Брюсселя, що угорська влада чинить тиск на громадянське суспільство та обмежує свободу преси.