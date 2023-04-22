Президентка Угорщини відхилила закон, що обмежує права ЛГБТ

В Угорщині - перший за час урядування Віктора Орбана випадок президентського вето на важливий ідеологічний закон. Документ дозволяє доноси на одностатевих батьків.

Президентка Угорщини Каталін Новак несподівано відхилила законопроєкт, що обмежує права представників сексуальних меншин. Його текст не відповідає правовим нормам ЄС, які вимагають захисту так званих викривачів в установах і компаніях, написала Новак у листі до парламенту ввечері в п'ятницю, 21 квітня.

Це перший випадок за час правління право-популістського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, коли президент країни наклав вето на закон, що має важливе значення для його ультраконсервативного курсу. Каталін Новак, як і її попередники після 2010 року, представляє партію Орбана "ФІДЕС - Угорський громадянський союз".

Можливість доносів на одностатевих батьків

У законопроєкті визначаються заходи щодо захисту викривачів, які публічно заявляють про порушення в установах і компаніях. Крім того, він містить положення, що дозволяють громадянам доносити на інших з ідеологічних міркувань. Серед іншого спірний законопроєкт передбачає можливість анонімних доносів на одностатеві пари, які спільно виховують дітей. Він був схвалений більшістю голосів у парламенті, який тепер, після вето президента, має його переглянути.

За час правління Віктора Орбана - з 2010 року - в Угорщині було ухвалено цілу низку законів, що обмежують права гомосексуалів і транссексуалів. Конституцію країни було доповнено положенням про те, що батьком має бути чоловік, матір'ю - жінка.

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