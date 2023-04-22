Президентка Угорщини відхилила закон, що обмежує права ЛГБТ

В Угорщині - перший за час урядування Віктора Орбана випадок президентського вето на важливий ідеологічний закон. Документ дозволяє доноси на одностатевих батьків.
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Президентка Угорщини Каталін Новак несподівано відхилила законопроєкт, що обмежує права представників сексуальних меншин. Його текст не відповідає правовим нормам ЄС, які вимагають захисту так званих викривачів в установах і компаніях, написала Новак у листі до парламенту ввечері в п'ятницю, 21 квітня.
Це перший випадок за час правління право-популістського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, коли президент країни наклав вето на закон, що має важливе значення для його ультраконсервативного курсу. Каталін Новак, як і її попередники після 2010 року, представляє партію Орбана "ФІДЕС - Угорський громадянський союз".
Можливість доносів на одностатевих батьків
У законопроєкті визначаються заходи щодо захисту викривачів, які публічно заявляють про порушення в установах і компаніях. Крім того, він містить положення, що дозволяють громадянам доносити на інших з ідеологічних міркувань. Серед іншого спірний законопроєкт передбачає можливість анонімних доносів на одностатеві пари, які спільно виховують дітей. Він був схвалений більшістю голосів у парламенті, який тепер, після вето президента, має його переглянути.
За час правління Віктора Орбана - з 2010 року - в Угорщині було ухвалено цілу низку законів, що обмежують права гомосексуалів і транссексуалів. Конституцію країни було доповнено положенням про те, що батьком має бути чоловік, матір'ю - жінка.