Пісторіус критикує Угорщину за блокування допомоги Україні

Блокування Будапештом чергового пакета військової допомоги ЄС для України розчарувало міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса. Тим часом у Брюсселі сподіваються, що будь-які перешкоди будуть подолані.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) розкритикував Угорщину за блокування подальшої військової допомоги Україні на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі у вівторок, 23 квітня. Виступаючи перед журналістами, Пісторіус сказав, що він "дещо розчарований або роздратований поведінкою угорських друзів" через блокування допомоги Україні, передає dpa.

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Саме через позицію Будапешта міністри оборони країн-членів ЄС не змогли узгодити виділення Україні наступного пакета військової допомоги.

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Раніше офіційний Будапешт наголосив, що блокуватиме виділення Україні наступних пакетів допомоги, якщо Київ не перегляне своє рішення щодо обмежень проти найбільшого угорського банку OTP, якого в Україні було внесено до переліку спонсорів війни РФ проти України.

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Водночас головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що "будь-які перешкоди на шляху до затвердження суми будуть подолані". "Переважна більшість країн-членів" виступає за збільшення фонду (військової допомоги Україні. - Ред.) на 3,5 мільярда євро", - запевнив Боррель.

Німеччина теж готова допомогти з вишколом пілотів України

Також, за словами Пісторіуса, Німеччина так само розглядає можливість надання допомоги Україні в вишколі пілотів F-16. Однак очільник оборонного відомства ФРН наголосив, що його країна не має цього літака на озброєнні.

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Раніше кілька країн-членів ЄС висловили готовність допомогти Україні з підготовкую українських пілотів для використання ними винищувачів F-16 американського виробництва, який стоїть на обзроєння багатьох країн-членів НАТО, а також союзників США скрізь у світі.