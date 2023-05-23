Пісторіус критикує Угорщину за блокування допомоги Україні
Валерій Сааков
1 год. тому
Блокування Будапештом чергового пакета військової допомоги ЄС для України розчарувало міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса. Тим часом у Брюсселі сподіваються, що будь-які перешкоди будуть подолані.
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) розкритикував Угорщину за блокування подальшої військової допомоги Україні на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі у вівторок, 23 квітня. Виступаючи перед журналістами, Пісторіус сказав, що він "дещо розчарований або роздратований поведінкою угорських друзів" через блокування допомоги Україні, передає dpa.
Раніше офіційний Будапешт наголосив, що блокуватиме виділення Україні наступних пакетів допомоги, якщо Київ не перегляне своє рішення щодо обмежень проти найбільшого угорського банку OTP, якого в Україні було внесено до переліку спонсорів війни РФ проти України.
Водночас головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що "будь-які перешкоди на шляху до затвердження суми будуть подолані". "Переважна більшість країн-членів" виступає за збільшення фонду (військової допомоги Україні. - Ред.) на 3,5 мільярда євро", - запевнив Боррель.
Німеччина теж готова допомогти з вишколом пілотів України
Також, за словами Пісторіуса, Німеччина так само розглядає можливість надання допомоги Україні в вишколі пілотів F-16. Однак очільник оборонного відомства ФРН наголосив, що його країна не має цього літака на озброєнні.
Раніше кілька країн-членів ЄС висловили готовність допомогти Україні з підготовкую українських пілотів для використання ними винищувачів F-16 американського виробництва, який стоїть на обзроєння багатьох країн-членів НАТО, а також союзників США скрізь у світі.
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