Бербок і Сіярто погиркались через допомогу Україні - ЗМІ

Будапешт блокує військову допомогу ЄС для України, доки Київ не виключить ОТР зі списку "спонсорів війни". У ФРН же кажуть, що банк визнає окуповані Росією території.

Міністри закордонних справ Німеччини та Угорщини посперечалися на зустрічі Ради Європейського Союзу в Брюсселі у понеділок, 22 травня, через допомогу Україні, повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів, знайомих з перебігом розмови.

Угорщина блокує військову допомогу ЄС для України та нові європейські санкції проти Росії, вимагаючи від Києва виключити банк ОТЗ зі списку міжнародних "спонсорів війни". У Брюсселі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив цю позицію Будапешта перед колегами. Німецька міністерка Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заперечила йому, пише видання з посиланням на співрозмовників.

За їхніми словами, Бербок послалася на повідомлення про те, що OTP визнає окупацію Росією територій Луганської та Донецької областей України всупереч міжнародному праву та надає кредитні лінії російським солдатам.

Будапешт відкидає звинувачення

Угорщина та сам банк відкидають ці звинувачення, називаючи повідомлення "некоректними" та стверджуючи, що керівництво OTP "публічно висловлює свою підтримку Україні".

Тим не менше, крім Німеччини, на Угорщину під час зустрічі тиснули й інші країни - Швеція та Естонія, пише Politico . Один із дипломатів, з яким поспілкувалося видання, назвав обмін думками "цивілізованим і в нормальних рамках дискусії".

Журналісти зазначають, що ця суперечка відображає зростаюче розчарування країн ЄС Угорщиною, яка вже неодноразово перешкоджала численним заходам, спрямованим на покарання Росії та підтримку України під час війни. Хоча Будапешт, як правило, поступається, затримки з його боку викликають роздратування союзників.

На зустрічі деякі дипломати та міністри закликали Угорщину відокремити свої суперечки з Україною щодо списку "спонсорів війни" від спроб ЄС схвалити надання більшої військової допомоги та запровадити нові санкції. Серед них була, зокрема, Литва. Один із дипломатів висловив здивування з приводу того, чому Угорщина взагалі апелює до українського списку "спонсорів війни", адже він не має жодного юридичного значення, пише видання.

Боррель пообіцяв усунути розбіжності

Після зустрічі верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель пообіцяв працювати над усуненням розбіжностей. Представники ЄС очікують, що він контактуватиме з офіційним Києвом, аби обговорити це питання.

На початку травня українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку "міжнародних спонсорів війни". Причиною стало рішення керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік". Крім того, за даними НАЗК, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Внесення до цього списку не передбачає жодних обмежень. Тим не менш, Угорщина вважає таке рішення "скандальним" прецедентом, наполягаючи, що ОТР "не порушував жодних законів". OTP входить до 50 найбільших банків у РФ, а за низкою напрямків перебуває серед лідерів ринку. У Росії він обслуговує понад 2,2 мільйона клієнтів.

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