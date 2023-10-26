"Ми хочемо миру": Сіярто приєднався до Лаврова в Мінську
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув у четвер, 26 жовтня, в Білорусь.
"2 градуси, туман, сліди снігу, це Мінськ", - написав Сіярто у Facebook.
Згодом він оприлюднив фото з зустрічі з білоруським колегою Сергієм Алейником. "Ми хочемо миру, а для цього треба підтримувати канали зв'язку", - написав Сіярто.
У міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що Сіярто приїхав на "міжнародну конференцію високого рівня "Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується".
У ній також візьме участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який прибув до Мінська напередодні. 25 жовтня він зустрівся з Алейником.
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НАТО та ЄС стурбовані зближенням Угорщини з Росією
18 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, чим обурив партнерів його країни по Європейському Союзу та Північноатлантичному альянсу.
"Як можна потиснути руку злочинцеві, який розв'язав агресивну війну, особливо з країни з такою історією, як у Угорщини?" - обурилась прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Посли країн НАТО провели у Будапешті спеціальну зустріч, щоб обговорити як сам факт перемовин Орбана та Путіна, так і тональність висловлювань угорського прем'єра, який вживав на них термінологію російської пропаганди.
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