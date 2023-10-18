Орбан потиснув руку Путіну - в ЄС обурилися

Кая Каллас обурилась тим, що прем'єр члена ЄС Угорщини потиснув руку "злочинцю" Путіну. У Пекіні той перебував у супроводі офіцерів з "ядерною валізкою", що може бути використана для завдання ядерного удару.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас обурилась тим, що глава уряду країни-члена Європейського Союзу Угорщини Віктор Орбан потиснув руку "злочинцеві" - президенту Росії Володимиру Путіну.

Орбан і Путін зустрілися 17 жовтня вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України - на полях китайського інфраструктурного форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні. Орбан заявив Путіну, що ніколи не хотів протистояти РФ і намагається врятувати двосторонні контакти.

Каллас у середу, 18 жовтня сказала, що зображення Орбана, який потиснув руку Путіну, було "дуже, дуже неприємним" і не піддається логіці. "Як можна потиснути руку злочинцеві, який розв'язав агресивну війну, особливо з країни з такою історією, як у Угорщини?" - заявила вона в коментарі агенції Reuters, нагадавши про повстання в Угорщині у 1956 році, що було придушене радянськими танками.

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Путіна в Китаї помітили з "ядерною валізкою"

На форумі "Один пояс - один шлях", що цими днями проходить у Пекіні, з високопоставлених представників ЄС присутній лише Орбан.

Між тим Путін там перебуває у супроводі офіцерів з "ядерною валізкою".

У Китаї Володимира Путіна супроводжували офіцери з так званою ядерною валізкою, що може бути використана для наказу про нанесення ядерного удару Фото: via REUTERS

Як відомо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

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