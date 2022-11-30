ЄК рекомендує заблокувати виплати Угорщині на 13 млрд євро

Угорщина не виконала всіх умов для отримання допомоги, вважає Єврокомісія. Будапешт вже заявив, що намагатиметься переконати Брюссель змінити це рішення.

Європейська Комісія (ЄК) виступила проти виплати Угорщині допомоги у розмірі понад 13 мільярдів євро через недотримання Будапештом демократичних стандартів. Регулятор в середу, 30 листопада, схвалив плани уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо використання допомоги ЄС для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу, але рекомендував не виплачувати зарезервовані для цього кошти на суму 5,8 мільярда євро, доки Будапешт не виконає всіх умов.

Одночасно Єврокомісія закликала всі країни ЄС заморозити виплату Угорщині 7,5 мільярда євро, призначених для вирівнювання життя в країнах Євросоюзу. Регулятор уже неодноразово звинувачував Орбана у порушенні принципів ЄС у сфері прав людини, демократичних стандартів та боротьби з корупцією. Єврокомісія вітала досягнутий Угорщиною прогрес у сфері юстиції, але дійшла висновку, що його недостатньо для виплати 7,5 мільярда євро.

Читайте також: Як Угорщина втрачає союзників через свою проросійську позицію

Угорщина хоче переконати ЄК

Свєю чергою Будапешт заявив, що намагатиметься переконати Європейську Комісію не призупиняти виплати з фондів ЄС. "Ми віримо, що виконаємо вимоги, які залишилися, і в 2023 році зможемо переконати Комісію... що продовження призупинення коштів не буде потрібним і що ми зможемо отримати доступ до 100 відсотків коштів у 2023 році", - заявив переговірник Угорщини з ЄС Тібор Наврачич, пише агенція AFP.

Читайте також: Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії найближчим часом

Рішення ЄК стане важким ударом для Будапешта, оскільки обіцяні виплати на суму 7,5 мільярда євро становлять близько п'яти відсотків прогнозованого ВВП Угорщини цього року, зазначає агентство Reuters. Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між ЄК та Угорщиною. Справа в тому, що Угорщина може заблокувати рішення Євросоюзу, для ухвалення яких потрібна одностайність. Йдеться, наприклад, про такі питання, як санкції проти Росії чи допомогу Україні.