Угорщина підтримала пакет допомоги ЄС Києву на 18 млрд євро

Угорщина надасть 187 мільйонів євро фінансової допомоги Україні в рамках пакету допомоги розміром 18 мільярдів євро, який планує виділити Києву Європейська Комісія. Про це йдеться в рішенні уряду Угорщини, опублікованому ввечері у середу, 23 листопада.

"Уряд продовжує брати участь у фінансовій підтримці охопленої війною України, - йдеться у постанові уряду. - Тому він закликає міністра фінансів забезпечити виділення 187 мільйонів євро, які будуть часткою Угорщини в 18 мільярдах євро кредиту від ЄС, що буде надано Україні".

В урядовому рішенні, підписаному прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном, також йдеться про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто має розпочати переговори з Україною для оформлення угоди, необхідної для фінансової допомоги, зазначає агентство Reuters.

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Для забезпечення коштів за кредитами, які Україна повинна буде виплачувати протягом 35 років, Єврокомісія планує здійснити запозичення на ринках капіталу. Виділення пакету допомоги має схвалити Європейський парламент та усі 27 країн-членів ЄС.

Раніше Будапешт погрожував заблокувати новий пакет допомоги ЄС Києву. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на початку листопада заявив, що його країна "безумовно" не погодиться на цей крок. "Чому? Тому що ми вже зробили це один раз. Ми підтримували кредитування під час епідемії коронавірусу, і цього було більш ніж достатньо", - зауважив політик.

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При цьому сам намір ЄС надати Києву новий пакет допомоги Сіярто привітав і запевнив, що його країна також продовжуватиме допомагати України. "Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною", - заявив він, не навівши деталей.