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Будівля МЗС України в Києві Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Орбан з "Великою Угорщиною": МЗС України очікує вибачень

Олександр Куницький
2 год. тому

Угорського посла викличуть до МЗС України через появу на публіці прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у шарфі із зображенням мапи "Великої Угорщини".

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України викличе угорського посла через шарф прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із зображенням мапи "Великої Угорщини", на якій включено частину земель Румунії та України. Про це повідомив у вівторок, 22 листопада, речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана. Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України", - написав він у Facebook.

Він зазначив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

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Орбан у шарфі "Великої Угорщини"

20 листопада після футбольного матчу національної збірної Угорщини проти Греції в Будапешті Орбан прийшов на зустріч з футболістами збірної у шарфі з мапою так званої "Великої Угорщини".

Ця мапа включає частини земель, які належать сучасним Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, Сербії та Україні. Зображені землі Угорське Королівство втратило згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року, який був підписаний Угорщиною після програшу у Першій світовій війні.

Вчинок Орбана отримав реакцію МЗС Румунії, яке передало угорському послу в Бухаресті "рішуче несхвалення", і назвало неприйнятним будь-який прояв ревізіонізму, пишуть румунські ЗМІ.

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