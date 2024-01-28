Лідер угорської партії заявив про претензії на Закарпаття

Лідер угорської партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати української державності через вторгнення РФ.

Угорська ультраправа партія "Наша Батьківщина" заявляє про претензії на Закарпаття у тому разі, якщо Україна втратить свою державність через вторгнення Росії. Як передає Reuters, про це в суботу, 28 січня, заявив лідер партії Ласло Тороцкаї на конференції, у якій, серед інших, брали участь лідери ультраправих "Альтернативи для Німеччини" та нідерландського "Форуму за демократію".

"Щодо війни в Україні, наше повідомлення дуже просте: негайне припинення вогню, мир і вирішення шляхом переговорів. Якщо ця війна закінчиться втратою Україною своєї державності, то як єдина угорська партія, яка займає таку позицію, дозвольте мені дати сигнал, що ми претендуємо на Закарпаття", - заявив Тороцкаї.

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Міністерство закордонних справ Угорщини та посольство України в Будапешті не відповіли на запит агенції Reuters про коментар щодо висловлювання Тороцкаї.

Раніше у грудневому інтерв'ю громадському радіо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім цього, 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто має зустрітися з українським колегою Дмитром Кулебою та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в Ужгороді, щоб підготувати ґрунт для можливої зустрічі Орбана та президента України Володимира Зеленського.

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