Ексглава МЗС Австрії Кнайсль остаточно перебралася до Росії

Карін Кнайсль, з якою на її весіллі танцював Путін, вважає Росію вільною країною і має намір збудувати будинок на сході країни, щоб залишитися там жити. Громадянство при цьому вона не змінюватиме.

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль (Karin Kneissl) заявила, що остаточно перебралася до Росії, повідомляє російська пропагандистська держагенція "Тасс" за підсумками її виступу на полях російського фестивалю молоді в неділю, 3 березня. Захід, який в Росії називають "Всесвітнім фестивалем молоді" проводиться за указом Путіна.

"Я переїхала до Росії, тому що це по-справжньому вільна країна", - сказала Кнайсль на одній з лекцій. Вона також повідомила, що "приглянула одне місце на сході Росії, де хотіла б збудувати будинок", щоб залишитися там жити. "Я не мешканка міста", - зазначила вона.

Громадянство Кнайсль не змінюватиме

Ексглава МЗС Австрії повідомила, що не планує оформляти російський паспорт, вважаючи, що права та обов'язки, які надає громадянство, мають бути пов'язані лише з однією країною. "Громадянство не можна просто так взяти і поміняти. І якщо я це зроблю, то мені потрібно буде вибрати якесь одне громадянство. Може, я надто консервативна, але мати одразу два - це як жити в полігамії і бути одруженою з двома людьми", - наводить її слова російська держагенція.

Будинок під Рязанню

У серпні 2023 року Кнайсль винайняла будинок у селі Петрушово Рязанської області, повідомляла рязанська інтернет-газета "Вид збоку". Видання уточнювало, що в минулому вона деякий час мешкала у Зайберсдорфі в Нижній Австрії, де вела невелике фермерське господарство.

Американська газета The Washington Post у липні 2022 року опублікувала статтю, в якій повідомила, що колишня міністерка закордонних справ Австрії залишила країну свого громадянства через погрози. Того ж дня сама Кнайсль в одному з коментарів у соцмережі Х роз'яснила, що покинула Австрію ще у вересні 2020 через "постійні нападки". Наприкінці травня 2022 року стало відомо, що Кнайсль відмовилася від посади у раді директорів "Роснефти". Посаду у російському держконцерні вона обіймала близько року.

Кнайсль очолила центр G.O.R.K.I.

Кнайсль народилася 1965 року у Відні, навчалася у Віденському університеті, обіймала посаду глави МЗС Австрії з 2017 по 2019 роки. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні "Роснефть", незважаючи на війну РФ проти України.

У серпні 2018 року весілля Кнайсль відвідав президент РФ Володимир Путін, з яким вона танцювала. Тоді вона розповіла ЗМІ, що "спонтанно" запросила на свято колег по уряду та Путіна, який на той час перебував з візитом до Австрії.

Видання Der Spiegel 17 червня 2023 повідомило, що ексміністерка стала керівником центру G.O.R.K.I. Санкт-Петербурзького державного університету, який позиціонує себе як "Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії".